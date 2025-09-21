हमारे टेलैंट से डरते हैं; डोनाल्ड ट्रंप के H1-B वीजा पर फैसले के बाद पीयूष गोयल

Donald Trump decision on H1B visa: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में एच1बी वीजा विवाद के बीच भारतीयों को वापस अपने देश आने और यहां पर नई टेक्नोलॉजी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हमारा देश और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच1बी वीजा के ऊपर लगने वाली फीस को बढ़ाकर भारतीय राजनीति में हलचल तेज कर दी है। इस वीजा का ज्यादातर उपयोग भारतीय लोग ही करते हैं, ऐसे में विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। इसी उठा-पटक के बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को लेकर उन पर तंज कसा है। गोयल ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह (अमेरिका) हमारी टैलेंट से डरते हैं। इसलिए ऐसा कर रहे हैं।

भारत और अमेरिका के बीच जारी व्यापारिक तनाव पर चर्चा करने के लिए अमेरिका जाने को तैयार केंद्रीय मंत्री मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात की। सोशल मीडिया पर शेयर किए एक वीडियो में उन्होंने कहा, "दुनिया भर के देश भारत के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। वह भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। वे अपने संबंध को सुधारना चाहते हैं।" इसके बाद थोड़ा मुस्कराते हुए वह कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वह हमारी प्रतिभा से थोड़ा डरते भी हैं। हालांकि हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है।

अमेरिका में बढ़ने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारतीयों से भी अपील की। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को भारत आने और भारत में नई टेक्नोलॉजी का विकास करने और नई चीजें डिजाइन करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मामले में चाहे जो भी हो आखिर में विजेता हम ही हैं।