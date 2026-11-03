दिवाली के बाद पंजाब में होगा महा-धमाका: BJP और अकाली दल का गठबंधन तय, CM फेस भी फाइनल!
अकाली दल से अलग हुए बागी गुट (जैसे अकाली दल पुनर्सुरजीत) भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह गुट अभी तक एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं बन पाया है।
पंजाब की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। पुरानी दोस्ती फिर से रंग ला रही है और खबर है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने 2027 के चुनावों के लिए एक बार फिर से हाथ मिला लिया है। दोनों के बीच सीटों की डील भी फाइनल बताई जा रही है।
किसे मिलेंगी कितनी सीटें और CM कौन होगा?
गठबंधन की डील लगभग पक्की हो चुकी है और फिलहाल सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है। शर्त यह रखी गई है कि पंजाब में अगर सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी अकाली दल के खाते में जाएगी। इस बार बीजेपी पहले से ज्यादा यानी 35 से 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि बाकी बची 67 सीटों पर अकाली दल चुनाव लड़ेगा। याद रहे, 1997 से 2017 तक बीजेपी सिर्फ 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार बीजेपी बराबरी का हक मांग रही है।
दिवाली के बाद बठिंडा से होगा बड़ा ऐलान
सूत्रों की मानें तो दिवाली के त्योहार के तुरंत बाद इस गठबंधन की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। इसके लिए बठिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली करेंगे, जहां दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता एक ही मंच पर नजर आएंगे। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 में पंजाब में NDA की सरकार बनने का दावा किया था, जिससे इस गठबंधन की बात पुख्ता हो गई है।
बागी अकालियों के लिए रास्ते बंद
चर्चा थी कि अकाली दल से अलग हुए बागी गुट (जैसे अकाली दल पुनर्सुरजीत) भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह गुट अभी तक एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं बन पाया है। ऐसे में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी या अकाली दल के चुनाव चिह्न का ही सहारा लेना पड़ेगा।
हरसिमरत कौर की मोदी कैबिनेट में वापसी पक्की?
गठबंधन होते ही अकाली दल को केंद्र सरकार में बड़ा तोहफा मिल सकता है। सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल को एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। रवनीत बिट्टू के हटने के बाद से केंद्र में पंजाब का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए चुनाव से पहले यह पंजाब के वोटरों को लुभाने का एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक हो सकता है।
सुखबीर बादल ने भी दे दी है हरी झंडी
अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने भी इस गठबंधन को लेकर साफ इनकार नहीं किया है। उन्होंने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन जिनकी सोच उनसे मेल खाती है, उनके लिए गठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उनकी पत्नी हरसिमरत कौर भी पहले ही इसके साफ इशारे दे चुकी हैं।