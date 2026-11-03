Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिवाली के बाद पंजाब में होगा महा-धमाका: BJP और अकाली दल का गठबंधन तय, CM फेस भी फाइनल!

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
share

अकाली दल से अलग हुए बागी गुट (जैसे अकाली दल पुनर्सुरजीत) भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह गुट अभी तक एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं बन पाया है।

BJP Akali Dal
पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन की डील लगभग पक्की हो चुकी है और फिलहाल सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है।

पंजाब की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। पुरानी दोस्ती फिर से रंग ला रही है और खबर है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने 2027 के चुनावों के लिए एक बार फिर से हाथ मिला लिया है। दोनों के बीच सीटों की डील भी फाइनल बताई जा रही है।

किसे मिलेंगी कितनी सीटें और CM कौन होगा?

गठबंधन की डील लगभग पक्की हो चुकी है और फिलहाल सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है। शर्त यह रखी गई है कि पंजाब में अगर सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी अकाली दल के खाते में जाएगी। इस बार बीजेपी पहले से ज्यादा यानी 35 से 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि बाकी बची 67 सीटों पर अकाली दल चुनाव लड़ेगा। याद रहे, 1997 से 2017 तक बीजेपी सिर्फ 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार बीजेपी बराबरी का हक मांग रही है।

ये भी पढ़ें:बेअंत सिंह हत्याकांड: हवारा को पंजाब के जेल में भेजने से प्रभावित हो सकता है चुनाव- आईबी

दिवाली के बाद बठिंडा से होगा बड़ा ऐलान

सूत्रों की मानें तो दिवाली के त्योहार के तुरंत बाद इस गठबंधन की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। इसके लिए बठिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली करेंगे, जहां दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता एक ही मंच पर नजर आएंगे। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 में पंजाब में NDA की सरकार बनने का दावा किया था, जिससे इस गठबंधन की बात पुख्ता हो गई है।

बागी अकालियों के लिए रास्ते बंद

चर्चा थी कि अकाली दल से अलग हुए बागी गुट (जैसे अकाली दल पुनर्सुरजीत) भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह गुट अभी तक एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं बन पाया है। ऐसे में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी या अकाली दल के चुनाव चिह्न का ही सहारा लेना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:'केजरीवाल की रिश्तेदार रीना को...'; सिरसा का पंजाब की AAP सरकार पर बड़ा आरोप

हरसिमरत कौर की मोदी कैबिनेट में वापसी पक्की?

गठबंधन होते ही अकाली दल को केंद्र सरकार में बड़ा तोहफा मिल सकता है। सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल को एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। रवनीत बिट्टू के हटने के बाद से केंद्र में पंजाब का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए चुनाव से पहले यह पंजाब के वोटरों को लुभाने का एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक हो सकता है।

ये भी पढ़ें:'भगदड़ तो मचने वाली है'; AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस नेता ने चेताया

सुखबीर बादल ने भी दे दी है हरी झंडी

अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने भी इस गठबंधन को लेकर साफ इनकार नहीं किया है। उन्होंने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन जिनकी सोच उनसे मेल खाती है, उनके लिए गठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उनकी पत्नी हरसिमरत कौर भी पहले ही इसके साफ इशारे दे चुकी हैं।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Punjab Punjab News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candidates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsIndia Newsदिवाली के बाद पंजाब में महा-धमाका: BJP और अकाली दल का गठबंधन तय, CM फेस भी तय!