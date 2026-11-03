दिवाली के बाद पंजाब में होगा महा-धमाका: BJP और अकाली दल का गठबंधन तय, CM फेस भी फाइनल!

अकाली दल से अलग हुए बागी गुट (जैसे अकाली दल पुनर्सुरजीत) भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह गुट अभी तक एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं बन पाया है।

पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन की डील लगभग पक्की हो चुकी है और फिलहाल सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है।

पंजाब की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। पुरानी दोस्ती फिर से रंग ला रही है और खबर है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने 2027 के चुनावों के लिए एक बार फिर से हाथ मिला लिया है। दोनों के बीच सीटों की डील भी फाइनल बताई जा रही है।

किसे मिलेंगी कितनी सीटें और CM कौन होगा? गठबंधन की डील लगभग पक्की हो चुकी है और फिलहाल सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है। शर्त यह रखी गई है कि पंजाब में अगर सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी अकाली दल के खाते में जाएगी। इस बार बीजेपी पहले से ज्यादा यानी 35 से 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि बाकी बची 67 सीटों पर अकाली दल चुनाव लड़ेगा। याद रहे, 1997 से 2017 तक बीजेपी सिर्फ 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार बीजेपी बराबरी का हक मांग रही है।

बागी अकालियों के लिए रास्ते बंद चर्चा थी कि अकाली दल से अलग हुए बागी गुट (जैसे अकाली दल पुनर्सुरजीत) भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह गुट अभी तक एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं बन पाया है। ऐसे में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी या अकाली दल के चुनाव चिह्न का ही सहारा लेना पड़ेगा।

हरसिमरत कौर की मोदी कैबिनेट में वापसी पक्की? गठबंधन होते ही अकाली दल को केंद्र सरकार में बड़ा तोहफा मिल सकता है। सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल को एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। रवनीत बिट्टू के हटने के बाद से केंद्र में पंजाब का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए चुनाव से पहले यह पंजाब के वोटरों को लुभाने का एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक हो सकता है।