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धर्मेंद्र प्रधान के बाद अभिजीत दीपके के निशाने पर क्यों आए ये भाजपा सांसद, सीधे मांग लिया इस्तीफा

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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छात्र आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने भाजपा सांसद और बार काउंसिल अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफा मांग लिया है। जानिए पूरा विवाद क्या है…

After Dharmendra Pradhan why did Cockroach Janta Party Abhijit Dipke target BJP MP Demand his Resignation
अब सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने एक और भाजपा सांसद का इस्तीफा मांग लिया है

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा आंदोलन किया। नीट पेपर लीक मामले में हुए इस छात्र आंदोलन की वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। अब सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने एक और भाजपा सांसद का इस्तीफा मांग लिया है। दीपके समेत पूरी कॉकरोच जनता पार्टी बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफा मांगने की तैयारी कर रही है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले मनन कुमार मिश्रा आखिर दीपके के निशाने पर क्यों आए और आखिर क्यों सीजेपी के तमाम लोग उनसे इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। आइए जानते हैं...

पहले समझिए, कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद

दरअसल, हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी NALSAR के एक कन्वोकेशन से पूरा विवाद शुरू हुआ। ग्रेजुएट्स होने वाले स्टूडेंट्स के कन्वोकेशन के लिए बतौर चीफ गेस्ट सीजेआई सूर्यकांत को न्योता दिया जाना था। स्टूडेंट्स को सीजीआई के हाथों डिग्री मिलनी थी, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब बड़ी संख्या में छात्रों ने पत्र लिखकर सीजेआई को बुलाए जाने का विरोध कर दिया। छात्रों ने सीजेआई के कॉकरोच और जंतर-मंतर के दौरान वीडियो को लेकर की गई कथित टिप्पणी का हवाला दिया। हालांकि, सीजेआई ने कई बार साफ किया है कि उनकी टिप्पणी को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

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बार काउंसिल के आदेश से मचा बवाल

छात्रों के सीजेआई को बुलाने के विरोध के बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की एंट्री हुई। बार काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए गुरुवार शाम को कहा कि सभी राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहां NALSAR 2026 बैच के ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स को बतौर वकील एनरोल न करवाएं। इस तरह स्टूडेंट्स के वकालत पर बार काउंसिल ने रोक लगा दी। यह आदेश जारी होते हुए बवाल मच गया। कॉकरोच जनता पार्टी समेत तमाम अन्य आम लोगों ने भी इसका विरोध किया।

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बैकफुट पर आया बार काउंसिल, आदेश बदला

विरोध के चलते काउंसिल कुछ ही समय में बैकफुट पर आ गया और कहा कि इसमें बाहरी लोगों का हाथ है और स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया है। इस आदेश को वापस लिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन विरोध थमा नहीं और सीजेपी इस्तीफे पर अड़ गई। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने पोस्ट किया कि क्या अब मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे का समय आ गया है? उल्लेखनीय है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते ही धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना पड़ा था।

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सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, सीजेआई ने लगाई बीसीआई को फटकार

यह मामला अगले दिन यानी कि शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां पर अदालत ने बीसीआई को कड़ी फटकार लगाई। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट कहा कि छात्रों को विरोध करने का हक है और इस मामले में बीसीआई के हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं बनता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा, "छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है। उन्हें कौन रोक सकता है? यह मेरे और छात्रों के बीच की बात है, इसमें हस्तक्षेप करने वाला बीसीआई कौन होता है?"

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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