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धर्मेंद्र प्रधान के बाद इनका इस्तीफा मांग रहे हैं कॉकरोच, CJP ने कर दिया ऐलान

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी मुहिम छेड़ती नजर आ रही है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने उनके इस्तीफे की मांग खड़ी कर दी है। हालांकि, इस पर मिश्रा की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Manan Kumar Mishra
अभिजीत दीपके की सीजेपी ने अब बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। (ANI Video Grab)

कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के बाद एक और इस्तीफे की मांग कर दी है। इस बार पार्टी के निशाने पर BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख मनन कुमार मिश्रा हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार के बाद पार्टी ने इस मांग पर जोर दिया है। शुक्रवार को ही विवादित आदेश को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बीसीआई को फटकार लगाई थी।

CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने शुक्रवार को मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने इसके लिए एकजुट होने की भी अपील की है। उन्होंने लिखा, 'नैतिक जिम्मेदारी यह कहती है कि मनन कुमार मिश्रा इस्तीफा दे दें।' उन्होंने आगे लिखा, 'कोर्ट के अंदर और बाहर के कॉकरोच यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा हो।' खास बात है कि हाल ही में सीजेपी ने जंतर मंतर के सीजन 2 होने की बात कही थी।

CJI सूर्यकांत हुए नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई के आदेश पर आपत्ति जताई है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में बीसीआई की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि यह उनके और छात्रों के बीच बातचीत का मामला था। CJI ने कहा, 'छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्हें कौन रोक सकता है?' मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'यह मेरे और छात्रों के बीच बातचीत का मामला है। वो दखल देने वाले कौन होते हैं?'

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क्या था आदेश

BCI ने गुरुवार को आदेश जारी किया था कि नालसर विधि विश्वविद्यालय के वर्ष 2026 में उत्तीर्ण होने वाले किसी भी स्नातक को अगले आदेश तक अधिवक्ता के रूप में नामांकित न करें। हालांकि, सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश के बाद बीसीआई ने कुछ ही घंटों के भीतर यह आदेश वापस ले लिया। बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने अपने पहले बयान में कहा था कि परिषद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की भागीदारी के खिलाफ चलाए गए अभियान से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है।

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वकीलों की शीर्ष वैधानिक संस्था ने कहा कि मामले में अंतिम निर्णय उसके समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद 19 अगस्त को लिया जाएगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर हुए भारी विरोध के बीच बीसीआई ने अपना फैसला बदल दिया। उसने राज्य विधिज्ञ परिषदों को विश्वविद्यालय के वर्ष 2026 के स्नातकों को अधिवक्ता के रूप में नामांकित करने की अनुमति दे दी।

सीजन 2 का ऐलान

पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को घोषणा की कि उनके अभियान का सीजन-2 जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा था, 'यह 'सीजन 2' की शुरुआत है। इंस्टाग्राम पर कई लोग पूछ रहे थे कि दूसरा चरण कब शुरू होगा। जंतर-मंतर पर सीजन 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है।' हालांकि, उन्होंने अपने प्लान को लेकर जानकारी स्पष्ट नहीं की थी।

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CJP ने सरकार के साथ बातचीत के बाद 25 जुलाई को अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर उसका आंदोलन 36 दिनों तक चला था, जिसे विपक्षी नेताओं के अलावा देशभर के छात्रों और युवाओं का समर्थन मिला था। तब धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। सीजेपी की सबसे बड़ी मांग यही रही थी।

Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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