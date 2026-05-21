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नोटबंदी, वोटबंदी के बाद कॉकरोच बंदी, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के अकाउंट बैन पर बोली कांग्रेस

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट सस्पेंड करने को को लेकर कांग्रेस की टिप्पणी आई है। कांग्रेस नेता दीपेंदर सिंह हूडा ने कहाकि मैंने सुना कि एक्स अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

नोटबंदी, वोटबंदी के बाद कॉकरोच बंदी, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के अकाउंट बैन पर बोली कांग्रेस

कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट सस्पेंड करने को को लेकर कांग्रेस की टिप्पणी आई है। कांग्रेस नेता दीपेंदर सिंह हूडा ने कहाकि मैंने सुना कि एक्स अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने कहाकि नोटबंदी और वोट बंदी के बाद भाजपा अब कॉकरोच बंदी करने में जुट गई है। अगर सोशल मीडिया पर कोई इस तरह से आपकी आलोचना करता है तो उसके सोशल अकाउंट्स को बंद कर दो। दीपेंदर हूडा ने आगे कहाकि लोकतंत्र में यह बिल्कुल भी सही नहीं है।

लोकतंत्र में ऐसा होना गलत
दीपेंदर हूडा ने कहाकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल यही सब चल रहा है। उन्होंने कहाकि मुझे लगता है कि यह आंदोलन युवाओं के मन का रेफलेक्शन है। यह उनके अंदर का गुस्सा है। अब भाजपा सरकार की व्यवस्था देखने के बाद युवा बुरी तरह से भड़का हुआ है। कांग्रेस नेता ने आगे कहाकि अगर यह आंदोलन आम आदमी पार्टी या किसी और के जाल में फंस जाता है। या फिर कोई राजनीतिक संस्था इसे जब्त करने की कोशिश करती है, तो यह आंदोलन बस खत्म हो जाएगा और मर जाएगा।

किसने बनाई है पार्टी
पुणे निवासी अभिजीत दीपके नामक व्यक्ति के ऑनलाइन शुरू की गई यह पार्टी अपनी वेबसाइट पर खुद को ‘युवाओं की, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए पार्टी’ बताती है। इसका नारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, आलसी है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुणे से पत्रकारिता में स्नातक किया है और बाद में बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में परास्नातक करने के लिए वे अमेरिका चले गए। पार्टी के ऑनलाइन पोस्ट में मजाकिया अंदाज में कहा गया है कि इसका सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का ‘बेरोजगार, हर वक्त ऑनलाइन रहने वाला, पेशेवर रूप से भड़ास निकालने वाला और आलसी’ होना जरूरी है।

क्या है पार्टी का घोषणापत्र
कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं की बेरोजगारी, परीक्षा के पेपर लीक विवाद, व्यवस्थागत पारदर्शिता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे गंभीर मुद्दे भी उठाए हैं। पार्टी ने यह भी कहा है कि वह जल्द ही जेन जी के लिए एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित करेगी। इस दौरान युवा नीतियों और शासन पर चर्चा होगी। ऑनलाइन प्रकाशित कॉकरोच जनता पार्टी के घोषणापत्र में मुख्य न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले सभी राजनीतिक पदों पर प्रतिबंध, महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, मीडिया की स्वतंत्रता और दलबदलू राजनेताओं पर 20 साल के प्रतिबंध की मांग की गई है।

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लोगों ने क्या कहा
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स बंटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे महज ‘मीम पॉलिटिक्स’ कहा है, जबकि अन्य का कहना है कि यह पहली बार है जब कोई मंच युवाओं से उनकी ही भाषा में उनकी तात्कालिक चिंताओं के बारे में सीधे बात कर रहा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक आधिकारिक राजनीतिक दल बनेगी या केवल इंटरनेट तक सीमित ऑनलाइन आंदोलन बनकर रह जायेगी, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर हलचल जरूर पैदा कर दी है।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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