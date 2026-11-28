परिसीमन के बाद PoK की बारी? बिल में पाकिस्तान के लिए भी बड़ा संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक के साथ-साथ 132वें संविधान संशोधन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई।
Delimitation Bill: केंद्र सरकार के नए परिसीमन विधेयक के मसौदे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) का स्पष्ट उल्लेख कर बड़ा संदेश दिया है। 30 नवंबर को लोकसभा में पेश किए जाने वाले इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जैसे ही पाकिस्तान का अवैध कब्जा समाप्त होगा कि भारत का चुनाव आयोग पीओके के अंतर्गत आने वाले जम्मू-कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों के लिए परिसीमन आयोग के रूप में कार्य करेगा। 'द ट्रिब्यून' ने अपनी एक रिपोर्ट में विधेयक के मसौदे के हवाले से यह बात कही है। आपको बता दें कि अभी तक इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक के साथ-साथ 132वें संविधान संशोधन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई।
क्यों जरूरी है परिसीमन?
परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के बदलते आंकड़ों के अनुरूप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, जिसके आधार पर एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है।
जम्मू-कश्मीर को लेकर विशेष प्रावधान
जम्मू-कश्मीर को लेकर परिसीमन का इतिहास काफी अलग रहा है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने से पहले राज्य की विधानसभा सीटों का परिसीमन जम्मू-कश्मीर के अपने संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत होता था। पुनर्गठन के बाद केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने मई 2022 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई। जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14(4)(a) के तहत पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) के लिए विधानसभा में 24 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। जब तक यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, तब तक ये सीटें रिक्त मानी जाती हैं। विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या की गणना में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। अब नए परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 के माध्यम से सरकार ने यह स्पष्ट कानूनी व्यवस्था स्थापित की है कि पीओके की मुक्ति के तुरंत बाद निर्वाचन आयोग स्वयं परिसीमन आयोग की भूमिका निभाकर इन निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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