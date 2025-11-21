बिहार हार के बाद संकट में INDIA गठबंधन, कांग्रेस बोली- हम दोगुने प्रयास करेंगे
बिहार में विपक्ष की करारी हार के बाद उठ रही सियासी खलबली और अटकलों के बीच कांग्रेस ने साफ कहा है कि वह INDIA गठबंधन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय स्तर पर इस मोर्चे को और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने प्रयास दोगुने करेगी। पार्टी ने इस धारणा को निराधार बताया कि बिहार नतीजों के बाद गठबंधन ढीला पड़ सकता है।
AICC के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि INDIA गठबंधन समान विचारधारा वाली पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए बनाया गया है, ताकि भाजपा की “प्रतिगामी राजनीति” का सामूहिक मुकाबला किया जा सके। उन्होंने कहा- गठबंधन की बुनियाद में कोई बदलाव नहीं आया है। कांग्रेस INDIA के प्रति प्रतिबद्ध है और इसका प्रभाव बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे।
बिहार नतीजों के बाद उठे सवालों पर कांग्रेस का जवाब
बिहार विधानसभा चुनावों में RJD-कांग्रेस गठबंधन की करारी हार के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि INDIA गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी भविष्य में बिहार में RJD के बिना स्वतंत्र रूप से लड़ने की बात कही थी।
इसके अलावा, मुंबई के प्रतिष्ठित बीएमसी चुनावों में कांग्रेस के एनसीपी और शिवसेना (UBT) से अलग होकर लड़ने की अटकलों ने भी विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष के इस बिखराव को भाजपा के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है।
स्थानीय चुनाव स्थानीय समीकरणों पर- वेणुगोपाल
के.सी. वेणुगोपाल ने इन अटकलों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि नगरपालिका और पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर लिए जाने वाले फैसलों पर निर्भर करते हैं, और कई बार जमीनी राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर गठबंधन अलग हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीएमसी चुनाव जैसे स्थानीय चुनावों में स्थानीय इकाइयां फैसला करती हैं। लेकिन मकसद फिर भी भाजपा को हराना ही होगा।
कांग्रेस बोली- गठबंधन की आत्मा है राष्ट्रीय एकता
कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि INDIA गठबंधन पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करता है। कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके की सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है और असम में भी एक व्यापक गठबंधन की तैयारी चल रही है। ऐसे में गठबंधन तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता।
वेणुगोपाल ने स्वीकार किया कि बंगाल और केरल जैसे राज्यों में पहले से ही पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, इसलिए वहां अलग लड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इससे राष्ट्रीय गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में मतभेद रहेंगे, लेकिन बड़ा गठबंधन पूरी मजबूती से जारी रहेगा।
संसद के शीतकालीन सत्र में भी जारी रहेगा समन्वय
कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में भी INDIA गठबंधन के दलों के बीच समन्वय जारी रहेगा। विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति पर कायम रहेगा।