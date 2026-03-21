अब केवल फिक्शन लिखता हूं; किताब पर बढ़े विवाद के बाद पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे
पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने किताब पर बढ़े राजनैतिक विवाद के बाद कहा कि अभी वह केवल फिक्शन लिखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वह केवल सैन्य संस्मरण ही नहीं बल्कि लघु कहानियां भी लिखतें हैं।
पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे की विवादित अप्रकाशित किताब 'Four Stars of Destiny' को लेकर चर्चा जोरों पर है। विपक्ष इस किताब को मुद्दा बनाकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी बीच जनरल नरवाणे से जब उनकी भविष्य की लेखन संबंधी योजनाओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि अब वह केवल फिक्शन लिख रहे हैं। गौरतलब है कि जनरल नरवणे की यह किताब चीन सीमा पर हुए एक घटनाक्रम को लेकर है, सरकार द्वारा इसे प्रकाशित करने की मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है। इसका कुछ हिस्सा सामने आया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।
शुक्रवार को पुणे में एक कार्यक्रम के बाद एएनआई से बात करते हुए जनरल नरवणे ने बताया कि फिलहाल वह लघु कथाएं लिख रहे हैं, उनका मुख्य ध्यान फिक्शन लिखने पर ही है। उन्होंने कहा, "मैं समय-समय पर लिखता रहा हूं, केवल सैन्य रिपोर्ट ही नहीं बल्कि सेना के विभिन्न अकादमिक जर्नल्स के लिए भी। मैंने कुछ लघु कथाएं भी लिखी थीं, जिनमें से एक फेमिना में प्रकाशित भी हुई थी। अब मैं केवल फिक्शन लिख रहा हूं।
जनरल नरवणे की तरफ से यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ हफ्ते पहले ही उनकी इस किताब को लेकर बड़ा राजनैतिक विवाद खड़ा हो गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस अप्रकाशित किताब के कुछ पृष्ठों को संसद में पढ़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद विवाद भड़क गया था। गांधी ने दावा किया कि इस किताब में लिखे संस्मरण के मुताबिक मोदी सरकार की चीन नीति कमजोर थी।
हालांकि, उसी समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ही राहुल गांधी को टोकते हुए कहा था कि यहां पर ऐसी किसी भी किताब का हवाला नहीं दिया जा सकता, जो कि प्रकाशित ही नहीं हुई हो। आपको बता दें, यह किताब वर्ष 2023 से रक्षा मंत्रालय में मंजूरी का इंतजार कर रही है।
एक इंटरव्यू के दौरान जब जनरल नरवणे से इस किताब पर जारी विवाद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी का कहना है कि इस किताब के कुछ हिस्से यह दिखाते हैं कि सरकार ने चीनी हरकत पर प्रतिक्रिया देने में देर की और फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी केवल जनरल नरवणे पर डाल दी।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें