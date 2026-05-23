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कॉकरोच के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी पर विवाद, वकीलों और पूर्व अधिकारियों ने CJI को लिखा खत

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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CJI Suryakant: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की कॉकरोच टिप्पणी के बाद अब पर्यावरण को लेकर की गई एक और टिप्पणई पर विवाद शुरू हो गया है। पूर्व सिविल सेवकों समेत 72 अधिकारियों ने सीजेआई से टिप्पणी वापस लेने की मांग करते हुए खत लिखा है।

कॉकरोच के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी पर विवाद, वकीलों और पूर्व अधिकारियों ने CJI को लिखा खत

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की युवाओं को लेकर की गई कॉकरोच वाली टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर अभियान खड़ा कर दिया है। पूरा देश इस बात पर चर्चा कर रहा है। इसी बीच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ द्वारा पर्यावरण कार्यकर्ताओं को लेकर की गई टिप्पणी पर भी विवाद शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर कई वरिष्ठ वकील, कानून छात्रों, पूर्व सिविल सेवकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को पत्र लिखा है।

पूर्व अधिकारियों समेत अन्य लोगों द्वारा लिखे गए इस खुले पत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश से मांग की गई है कि वह पर्यावरण कार्यकर्ताओं को लेकर की गई अपनी टिप्पणी को वापस लें। पत्र में कहा गया, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई इन टिप्पणियों से यह समझा जा सकता है कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई जाने वाली जनहित याचिकाएं केवल विकास विरोधी हैं। कोर्ट द्वारा की गई यह टिप्पणी चिंताजनक और संभावित रूप से खतरनाक है।"

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इतना ही नहीं इसी मामले को लेकर शुक्रवार को पूर्व अधिकारियों के एक समूह ने अलग अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, "पर्यावरण कार्यकर्ताओं को लेकर मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी से समाज में गलत संदेश जाता है। इससे लोगों को यह लग सकता है कि यह कार्यकर्ता विकास में बाधा डालते हैं, यह समाज के ऊपर बुरा असर डालेगा। देश के सबसे बड़ी न्यायिक संस्था से ऐसा बयान आना चिंताजनक है।"

वकीलों ने जताई चिंता

इससे पहले वकीलों के एक समूह ने भी मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी का विरोध किया था। सीजेआई को लिखे खुले पत्र में वकीलों नेकहा, "हम इस पत्र को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह केवल एक याचिका के परिणाम को लेकर नहीं है। यह एक व्यापक न्यायिक बदलाव का मुद्दा है। अगर इसी टिप्पणी को मान लिया जाए, तो पर्यावरण कार्यकर्ताओं को और पर्यावरण संबंधित मुकदमों को संवैधानिक शासन का हिस्सा मानने की जगह केवल विकास विरोधी माना जाएगा।" इतना ही नहीं अपने इस पत्र में वकीलों ने सीजेआई से टिप्पणी वापस लेने या फिर पर्यावरण संबंधी कानून को फिर से स्पष्ट करने का आग्रह किया।

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क्या कहा था मुख्य न्यायाधीश ने?

यह पूरा मामला 11 मई को एक सुनवाई के दौरान का है। गुजरात में प्रस्तावित पीपावाव बंदरगाह विस्तार के खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने ऐसी याचिकाओं का विरोध किया था। उन्होंने कहा, "हमें इस देश में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए, जहां इन तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा हो कि हम इस प्रोजेक्ट का स्वागत करते हैं।"

दरअसल, इस समय पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं को लेकर की गई कॉकरोच वाली टिप्पणी ने पहले ही सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा किया हुआ है। हालांकि, अपनी इस टिप्पणी पर जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्टीकरण भी दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। फिलहाल हालात यह है कि मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी के बाद बनाई गई कॉकरोच जनता पार्टी के करीब 22 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब यह तथाकथित कॉकरोच केंद्र सरकार पर निशाना बनाए हुए हैं।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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