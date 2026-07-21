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CJP-कांग्रेस के बाद अब किसानों की बारी: अन्नदाताओं का कल देशव्यापी प्रदर्शन; क्या बोला SKM?

By Pramod Praveen
पीटीआई, नई दिल्ली
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किसान संगठनों के इस संयुक्त मंच ने सोमवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी निंदा की और घोषणा की कि किसान 22 जुलाई को विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी के पुतले फूंकेंगे।

CJP-कांग्रेस के बाद अब किसानों की बारी: अन्नदाताओं का कल देशव्यापी प्रदर्शन; क्या बोला SKM?

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सोमवार को जहां कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और युवाओं ने संसद तक विरोध-मार्च निकाला और दिनभर संसद भवन के आसपास गहमागहमी बनी रही। वहीं मंगलवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना-प्रदर्शन दिया। इसकी वजह से भी राजधानी में देर शाम तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। अब बुधवार (22 जुलाई) को संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और अन्य व्यापार समझौतों के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन करने की घोषणा की है। साथ ही, उसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर केंद्र सरकार को इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

किसान संगठन ने राष्ट्रपति को लिखे खुले पत्र में उनसे अनुरोध किया है कि वह ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने, पहले से किए गए सभी एफटीए निरस्त करने और देश की अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता तथा संप्रभुता पर इनके प्रभाव को लेकर संसद में चर्चा सुनिश्चित करने'' का निर्देश दें। SKM ने पत्र में दावा किया है, ''इन एफटीए पर गोपनीय तरीके से और कॉरपोरेट दबाव में वार्ता की गई और ये भारत के राष्ट्रीय हित के साथ गंभीर विश्वासघात है...यह आर्थिक उपनिवेशीकरण का खाका है।''

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करोड़ों छोटे और सीमांत किसान प्रभावित होंगे

संगठन ने दावा किया कि इन समझौतों से करोड़ों छोटे और सीमांत किसान प्रभावित होंगे और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। संगठन का दावा है कि प्रस्तावित व्यापार समझौतों से अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों जैसे देशों के सब्सिडी वाले कृषि एवं औद्योगिक उत्पाद भारतीय बाजार में आएंगे, जिससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान होगा। एसकेएम ने यह भी मांग की कि एफटीए वार्ता से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं और उन पर संसद में चर्चा हो। उसने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाले समझौतों को संसदीय पड़ताल के बिना अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए।

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एफटीए के खिलाफ 'किसान संकल्प दिवस'

उसने यह भी आरोप लगाया कि इन समझौतों के कारण सब्सिडी वाले डेरी उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल और अन्य कृषि जिंस का आयात बढ़ सकता है, जिससे घरेलू कीमतें गिरेंगी और किसानों की आय प्रभावित होगी। देशव्यापी कार्यक्रम की घोषणा करते हुए एसकेएम ने मंगलवार को कहा कि किसान 22 जुलाई को ''एफटीए के खिलाफ किसान संकल्प दिवस'' के रूप में मनाएंगे। उसने कहा कि इस दौरान गांवों में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी और किसान 2020-21 के आंदोलन की तर्ज पर इन समझौतों को निरस्त किए जाने तक देशव्यापी आंदोलन जारी रखने का संकल्प लेंगे।

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SKM का कल क्या प्लान?

किसान संगठनों के इस संयुक्त मंच ने सोमवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी निंदा की और घोषणा की कि किसान 22 जुलाई को विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी के पुतले फूंकेंगे। एसकेएम ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को भंग करने और परीक्षा संबंधी समस्याओं के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग का भी समर्थन किया। एसकेएम ने कहा कि राज्य समन्वय समितियों और उसके घटक संगठनों ने देशव्यापी अभियान के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सांसदों के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूंकने तथा दोपहर 12 बजे से अपराह्न तीन बजे तक टोल प्लाजा को शुल्क-मुक्त रखने की योजना बनाई है।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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