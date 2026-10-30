अभिजीत दीपके से एक कदम आगे नेहा बोरा, समर्थन दोनों का लेकिन... विपक्ष की रामलीला मैदान रैली पर नया ट्विस्ट

Chalo Delhi Ramlila Maidan Rally: नेहा बोरा ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने मतदान के अधिकारों की रक्षा करने और लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए 1 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचें।

Chalo Delhi Ramlila Maidan Rally: 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (AISA) की अध्यक्ष और छात्र कार्यकर्ता नेहा बोरा ने भी विपक्षी इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में आयोजित रैली का समर्थन किया है और लोगों से अपील की है कि अपने वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हों। उनका यह समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके के समर्थन के दो दिन बाद आया है। हालांकि, दीपके ने इस रैली का समर्थन किया है लेकिन वो विपक्ष के इस मंच पर नहीं दिखेंगे। उन्होंने इसके पीछे कानूनी मजबूरियां बताईं हैं।

दूसरी तरफ, नेहा बोरा इस मंच पर मौजूद रह सकती हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, "ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, SIR (विशेष गहन संशोधन) प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगाने और 2023 के कानून को वापस लेने की हमारी मांग, 1 नवंबर को रामलीला मैदान में एक आंदोलन का रूप लेगी।" नेहा बोरा ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने मतदान के अधिकारों की रक्षा करने और लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए 1 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचें। नेहा ने अपने पोस्ट में लिखा है, “CEC को जाना होगा, SIR रोकना होगा।”

CJP ने भी दिया है समर्थन बता दें कि विपक्षी INDIA अलायंस ने कथित "वोट चोरी" के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक नवंबर को एक "मेगा रैली" का आह्वान किया है। इसका मकसद मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करना है। रविवार को होने वाली इस रैली में देशभर से विपक्षी नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के जुटने की उम्मीद है। नेहा बोरा की यह घोषणा 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा विपक्षी प्रदर्शन को समर्थन देने के दो दिन बाद आई है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को X (ट्विटर) पर लिखा था, "ज्ञानू को जाना ही होगा! कॉकरोच जनता पार्टी, INDIA गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को अपना समर्थन देती है। राष्ट्र सबसे ऊपर है।"

राहुल गांधी ने 1 नवंबर की रैली के लिए समर्थन मांगा इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को लोगों से विपक्षी गठबंधन के 1 नवंबर के 'चलो दिल्ली' मार्च में शामिल होने की अपील की थी। ​​उन्होंने लोगों से कहा कि वे पुलिस की सख्ती की चिंता न करें। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी BJP में ऐसी कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि रामलीला मैदान में विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन का 'चलो दिल्ली' मार्च लोकतंत्र को बचाने, "वोट की चोरी" को रोकने और संविधान की रक्षा करने के लिए है। उन्होंने छात्र समूहों से अपील की कि वे अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर इसमें शामिल हों।