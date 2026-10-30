अभिजीत दीपके से एक कदम आगे नेहा बोरा, समर्थन दोनों का लेकिन... विपक्ष की रामलीला मैदान रैली पर नया ट्विस्ट
Chalo Delhi Ramlila Maidan Rally: नेहा बोरा ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने मतदान के अधिकारों की रक्षा करने और लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए 1 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचें।
Chalo Delhi Ramlila Maidan Rally: 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (AISA) की अध्यक्ष और छात्र कार्यकर्ता नेहा बोरा ने भी विपक्षी इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में आयोजित रैली का समर्थन किया है और लोगों से अपील की है कि अपने वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हों। उनका यह समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके के समर्थन के दो दिन बाद आया है। हालांकि, दीपके ने इस रैली का समर्थन किया है लेकिन वो विपक्ष के इस मंच पर नहीं दिखेंगे। उन्होंने इसके पीछे कानूनी मजबूरियां बताईं हैं।
दूसरी तरफ, नेहा बोरा इस मंच पर मौजूद रह सकती हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, "ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, SIR (विशेष गहन संशोधन) प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगाने और 2023 के कानून को वापस लेने की हमारी मांग, 1 नवंबर को रामलीला मैदान में एक आंदोलन का रूप लेगी।" नेहा बोरा ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने मतदान के अधिकारों की रक्षा करने और लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए 1 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचें। नेहा ने अपने पोस्ट में लिखा है, “CEC को जाना होगा, SIR रोकना होगा।”
CJP ने भी दिया है समर्थन
बता दें कि विपक्षी INDIA अलायंस ने कथित "वोट चोरी" के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक नवंबर को एक "मेगा रैली" का आह्वान किया है। इसका मकसद मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करना है। रविवार को होने वाली इस रैली में देशभर से विपक्षी नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के जुटने की उम्मीद है। नेहा बोरा की यह घोषणा 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा विपक्षी प्रदर्शन को समर्थन देने के दो दिन बाद आई है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को X (ट्विटर) पर लिखा था, "ज्ञानू को जाना ही होगा! कॉकरोच जनता पार्टी, INDIA गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को अपना समर्थन देती है। राष्ट्र सबसे ऊपर है।"
राहुल गांधी ने 1 नवंबर की रैली के लिए समर्थन मांगा
इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को लोगों से विपक्षी गठबंधन के 1 नवंबर के 'चलो दिल्ली' मार्च में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने लोगों से कहा कि वे पुलिस की सख्ती की चिंता न करें। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी BJP में ऐसी कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि रामलीला मैदान में विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन का 'चलो दिल्ली' मार्च लोकतंत्र को बचाने, "वोट की चोरी" को रोकने और संविधान की रक्षा करने के लिए है। उन्होंने छात्र समूहों से अपील की कि वे अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर इसमें शामिल हों।
सार्वजनिक महाभियोग कल
इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी' (Ask Me) सेशन के दौरान, गांधी ने बताया कि 1 नवंबर को 'इंडिया' गठबंधन का मार्च दोपहर 12 बजे मिंटो रोड-कनॉट प्लेस जंक्शन से शुरू होगा और रामलीला मैदान में जाकर खत्म होगा। इधर, 'इंडिया' गठबंधन द्वारा CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 30 अक्टूबर को होने वाला "सार्वजनिक महाभियोग" खराब मौसम के कारण 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "लगातार बारिश के कारण, 'इंडिया' गठबंधन द्वारा आयोजित ज्ञानेश कुमार का सार्वजनिक महाभियोग अब कल, 31 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे होगा।" रमेश ने 'X' पर आगे बताया कि इसके बाद रविवार, 1 नवंबर को 'चलो दिल्ली' रामलीला मार्च होगा।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।