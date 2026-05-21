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CJI की टिप्पणी के बाद हॉट केक बना 'कॉकरोच जनता पार्टी'; सोशल मीडिया पर धूम के बाद ट्रेड मार्क की होड़

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Cockroach Janta Party नाम के लिए जो दो आवेदन ट्रेड मार्क के लिए आए हैं, उनमें एक के आवेदक अजीम आदमभाई जाम हैं, जिनका आवेदन संख्या 7737037 है, जबकि दूसरे आवेदक का नाम अखंड स्वरूप है, जिनका आवेदन संख्या 7741481 है।

CJI की टिप्पणी के बाद हॉट केक बना 'कॉकरोच जनता पार्टी'; सोशल मीडिया पर धूम के बाद ट्रेड मार्क की होड़

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) एक डिजिटल राजनीतिक व्यंग्य आंदोलन के तौर पर तेजी से उभरा है। पिछले सप्ताह बॉस्टन में रहने वाले अभिजीत दीपके नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक पेज बनाया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग उसके फॉलोअर बन गए। देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी खबरों में छा गई। हालांकि, जल्द ही 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'एक्स' अकाउंट पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी गई। हालांकि इस पर रोक के कुछ ही देर बाद 'कॉकरोच इज बैक' नाम से एक और हैंडल बना दिया गया।

इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, ''इस बात की उम्मीद पहले से थी क्योंकि कल से हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिशें चल रही थीं। लेकिन सरकार का दाव उलटा पड़ गया है।'''कॉकरोच इज बैक' एक्स हैंडल शुरू होने के करीब 4 घंटे बाद ही शाम 6 बजे तक इसके फॉलोअर्स की संख्या 41,300 तक पहुंच गई थी।

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चुनाव आयोग से पंजीकरण नहीं

फिलहाल यह पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव आयोग से संबद्ध नहीं हो सका है या उसका पंजीकरण नहीं हो सका है लेकिन इसका जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसी नाम से दो लोगों ने ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। बार एंड बेंच के मुताबिक, 'कॉकरोच जनता पार्टी' के लिए दो ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए गए हैं। यह एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक ब्रांड है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की हालिया 'कॉकरोच' टिप्पणी के बाद रातों-रात अस्तित्व में आया है।

ट्रेड मार्क के लिए लगने लगी होड़

Cockroach Janta Party नाम के लिए जो दो आवेदन ट्रेड मार्क के लिए आए हैं, उनमें एक के आवेदक अजीम आदमभाई जाम हैं, जिनका आवेदन संख्या 7737037 है, जबकि दूसरे आवेदक का नाम अखंड स्वरूप है, जिनका आवेदन संख्या 7741481 है। हालांकि, अभिजीत दीपके की तरफ से फिलहाल कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का आवेदन नहीं मिला है।

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CJI सूर्यकांत ने क्या कहा था?

बता दें कि इस अभियान की नींव सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत की एक कड़ी टिप्पणी के बाद पड़ी। कथित तौर पर सुनवाई के दौरान CJI ने कहा था कि जो लोग बेरोजगार रह जाते हैं, वह या तो एक्टिविस्ट बन जाते हैं या सोशल मीडिया में चले जाते हैं। उन्होंने कहा था, “समाज में पहले से ही कुछ ऐसे परजीवी हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं... कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, पेशेवर जिंदगी में उनके लिए कोई जगह नहीं होती। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई (RTI) एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।”

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कौन हैं अभिजीत दीपके

CJI की टिप्पणी को युवाओं और बेरोजगारों द्वारा कथित तौर पर गंभीरता से लेने के दावे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अभिजीत दीपके ने इस अनोखी डिजिटल पार्टी की शुरुआत 16 मई 2026 को की। 30 वर्षीय अभिजीत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के रहने वाले हैं, बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और पहले आम आदमी पार्टी (AAP) की सोशल मीडिया टीम में काम कर चुके हैं।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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