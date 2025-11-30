Hindustan Hindi News
मुझमें और CM सिद्दा में कोई अंतर नहीं; कर्नाटक सीएम पद की खींचतान के बीच डीके

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर मची खींचतान के बीच शनिवार के नाश्ते के बाद सीजफायर होती दिख रही है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि उन्हें अपनी हद पता है। उनके और सीएम सिद्धारमैया के बीच में कोई अंतर नहीं है।

Sun, 30 Nov 2025 01:21 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर मची खींचतान सीएम आवास पर हुए नाश्ते के बाद थमती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पक्षों की तरफ से इसके बाद शांति पूर्ण और मामले को सुलझाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद कहा कि पार्टी का कर्नाटक अध्यक्ष होने के नाते मुझे अपनी हद पता है। उन्होंने कहीं भी मुख्यमंत्री खिलाफ बात नहीं की है।

इस मुद्दे को लेकर रविवार को मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, "मुझमें और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के बीच में कोई अंतर नहीं है। पार्टी का राज्य अध्यक्ष होने के नाते मुझे अपनी हद पता है। हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "कर्नाटक के लोगों की हमारी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और हम उनके लिए काम करने को प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य 2028 और 2029 (विधानसभा और लोकसभा चुनाव) है और हम सभी साथ मिलकर उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं और सीएम कई मुद्दों पर साथ कम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाने जा रहे हैं।"

इससे पहले महीनों से कर्नाटक की कुर्सी को लेकर मचे घमासान पर कर्नाटक पार्टी हाईकमान ने साथ बैठकर सुलझाने की सलाह दी थी। इसके बाद शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार के अपने घर पर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया था। इस हाई प्रोफाइल नाश्ते के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब ठीक होने की बात कही।

