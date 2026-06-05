भाजपा से नाता तोड़ते ही अन्नामलाई ने बदल डाला बायो, लिख दी दिल की बात; क्या मायने
भाजपा छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने अपने एक्स बायो में दिल की बात लिखी है। इसके साथ ही भविष्य को लेकर एक बड़ा संकेत भी दिया है। आखिर क्या हैं इसके मायने आइए समझते हैं…
अन्नामलाई ने भाजपा छोड़ दी है। एक समय तमिलनाडु में भाजपा का सबसे मशहूर चेहरा रहे अन्नामलाई अब अपना रास्ता खुद बनाएंगे। पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद उन्होंने अपना एक्स बायो भी बदल लिया है। यहां पर अन्नामलाई ने अपने दिल की बात लिखी है। अगर वाकई देखा जाए तो जो बात अन्नामलाई अपने भाषण में नहीं कह पाए हैं, अपने एक्स पर बायो पर चंद शब्दों में वह बात कह डाली है। अपने बायो के जरिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें पूर्व भाजपा नेता नहीं, बल्कि एक नए राजनीतिक प्रयोग के तौर पर देखा जाए। बता दें कि पूर्व आईपीएस अन्नामलाई करीब पांच साल तक भाजपा से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु में जबर्दस्त अभियान चलाकर भाजपा के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश की। हालांकि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने खुद को सीमित कर लिया गया था।
एक्स बायो में क्या
अन्नामलाई ने एक्स पर अपने नए बायो में लिखा है, ‘अच्छी राजनीति की तलाश में एक कॉमन मैन’। भाजपा से मिले अनुभवों के बाद जिस अंदाज में अन्नामलाई ने यह लिखा है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है, मानो वह खुद को एक परंपरागत राजनेता नहीं, बल्कि एक आउटसाइडर बता रहे हैं, जो तमिलनाडु की सियासत की सफाई करना चाहता है। भाजपा छोड़ने के बाद, अन्नामलाई अब खुद को एक बड़े रोल में प्रोजेक्ट करना चाहता हैं। यह परंपरागत राजनीति बनाम नागरिक आधारित राजनीति भी हो सकता है। उन्होंने कहा भी है कि वह एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत करेंगे और तमिलनाडु को मौजूदा विकल्पों से इतर एक नई राजनीतिक ताकत देंगे।
क्या हैं इसके मायने
बता दें कॉमन मैन शब्द, अक्सर वह लोग इस्तेमाल करते रहे हैं तो जमी-जमाई व्यवस्था के खिलाफ काम करने के लिए राजनीति में आते हैं। वहीं, खुद को अच्छी राजनीति की तलाश में बताकर संभवत: अन्नामलाई संकेत देना चाहते हैं कि उनका राजनीतिक आंदोलन गवर्नेंस, जिम्मेदारी तय करने और राजनीतिक सुधार पर आधारित होगा। बजाय किसी पार्टी स्ट्रक्चर को खड़ा करने के। यह उन वोटर्स के लिए भी संदेश है जो खुद को डीएमके-एआईएडीएमके या अन्य राष्ट्रीय दलों से खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं। अन्नामलाई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह राजनीति से दूर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने संकेत भी दिया है कि वह भविष्य में चुनाव भी लड़ेंगे और पब्लिक लाइफ में सक्रिय रहेंगे।
बनाएंगे नई पार्टी
इससे पहले करीब छह वर्ष तक भाजपा से जुड़े रहे अन्नामलाई ने सोशल मीडिया के जरिए कहाकि मैंने गरिमापूर्ण तरीके से भाजपा छोड़ी है ताकि एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत की जा सके। उन्होंने कहाकि लक्ष्य बड़े हैं तथा और अधिक लोगों को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहाकि आज से एक नया रास्ता, एक नया आंदोलन, एक नई राजनीतिक मुहिम शुरू होगी। अन्नामलाई ने कहाकि एक नई पार्टी बनाई जाएगी जो राज्य में अगला चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहाकि जिस नए आंदोलन की शुरुआत की जानी है, उसमें बुनियादी स्तर से ही नए आयाम और नए नजरिए की जरूरत है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।