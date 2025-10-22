पहले बिहार, फिर महाराष्ट्र; अब उत्तरी राज्य में विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस संग कलह, NC में भी बवाल
संक्षेप: कांग्रेस ने राज्यसभा की चार में से एक सुरक्षित और जिताऊ सीट मांगी थी लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेन्स ने असुरक्षित चौथी सीट ऑफर की थी, जिसे पार्टी ने ठुकरा दिया। इसके बाद इंडिया गठबंधन में मनमुटाव की अटकलें लगाई जाने लगीं।
बिहार विधानसभा चुनावों में विपक्षी महागठबंधन में कलह किसी से छिपी नहीं रही। हालात ऐसे हैं कि अभी तक सीटों पर औपचारिक बंटवारा नहीं हो सका और गतिरोध बना हुआ है। करीब आधा दर्जन सीटों पर महागठबंधन के दल आपस में ही फ्रेंडली फाइट करेंगे। उधर, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच कलह जारी है। यही वजह है कि पार्टी के एक नेता ने ऐलान किया है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस अकेले लड़ेगी। अब देश के उत्तरी क्षेत्र से भी ऐसी ही खबरें आई हैं।
दरअसल, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेन्स और उसकी सहयोगी कांग्रेस के बीच मनमुटाव बढ़ गया है। वहां दो विधानसभा सीटों (नगरोटा और बडगाम) पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा चार राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होने हैं लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेन्स के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेन्स (NC) ने नगरोटा विधानसभा सीट पर कांग्रेस से उम्मीदवार उतारने के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा को हराने का बड़ा लक्ष्य हासिल करने का हवाला देते हुए NC का प्रस्ताव ठुकरा दिया। हारकर नेशनल कांफ्रेंस ने नगरोटा विधानसभा सीट पर अगले महीने होने वाले उपचुनाव के लिए अपनी जिला विकास परिषद की सदस्य शमीम बेगम को उम्मीदवार घोषित किया है।
राज्यसभा सीट न देने से बिगड़ी बात
बता दें कि दोनों गठबंधन सहयोगियों ने पिछले साल विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेन्स ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को एक सीट देने से इनकार कर दिया है, जिस पर पार्टी की जीत तय थी। ET की रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस ने चार में से एक सुरक्षित और जिताऊ सीट मांगी थी लेकिन NC ने असुरक्षित चौथी सीट ऑफर की थी, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया। इसके बाद गठबंधन में मनमुटाव की अटकलें लगाई जाने लगीं। केंद्र-शासित प्रदेश की चार राज्यसभा सीटों पर 24 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, जबकि नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा।
नगरोटा सीट पिछले साल 31 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी, जबकि विधानसभा चुनाव में गांदरबल और बडगाम सीट पर जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट छोड़ दी थी।
नेशनल कॉन्फ्रेन्स के अंदरखाने भी बवाल
इससे इतर नेशनल कॉन्फ्रेन्स के अंदरखाने में सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सदस्य और बडगाम निवासी आगा रूहुल्लाह ने कहा है कि वह पार्टी उम्मीदवार और अपने चाचा आगा महमूद के लिए प्रचार नहीं करेंगे। इसके अलावा रूहुल्लाह ने जम्मू-कश्मीर में अपनी पार्टी की सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की है, जिसने इसी महीने एक साल पूरा किया है। उन्होंने आरक्षण नीति में युक्तिकरण की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का भी समर्थन किया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह खुली योग्यता के बिल्कुल खिलाफ है।