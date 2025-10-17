ओबीसी कोटा पर SC के झटके पर तेलंगाना सरकार लेगी फैसला, 23 को कैबिनेट मीटिंग

संक्षेप: उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के सभी राजनीतिक दल भाजपा के नेतृत्व में विधेयक को मंज़ूरी दिलाने के लिए दिल्ली जाने को तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार से उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है।

स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42 फीसदी आरक्षण देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद तेलंगाना सरकार अब नए रास्ते तलाश रही है। राज्य के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने फिर कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार पिछड़े वर्ग को ये आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद 23 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में फिर से इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी गुरुवार को तेलंगाना सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को 42 फीसदी आरक्षण देने संबंधी सरकारी आदेश पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद डिप्टी सीएम विक्रमार्क ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “कांग्रेस पार्टी और सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए 42 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए गंभीर और प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रति मिलने के बाद, इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और 23 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा।”

पिछली BRS सरकार पर आरोप उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बीआरएस सरकार ने 2018 के स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान कानून बनाकर कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी थी, जिसे बाद में कांग्रेस सरकार ने निरस्त कर दिया। विक्रमार्क ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही सभी आवश्यक कदम उठा लिए हैं, जिनमें कैबिनेट प्रस्ताव, सर्वेक्षण, एक विशेष आयोग की नियुक्ति और विधानसभा की सर्वसम्मति से मंजूरी प्राप्त करना शामिल है।