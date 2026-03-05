Hindustan Hindi News
बंगाल के बाद लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने भी दिया इस्तीफा: सूत्र

Mar 05, 2026 09:47 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, लेह
गुप्ता जम्मू-कश्मीर से भाजपा के सीनियर नेता हैं और महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री रहने के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा, सीवी आनंद बोस ने भी आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजने के बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ब्रिगेडियर (डॉ.) बीडी मिश्रा (रिटायर्ड) का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद, कविंदर गुप्ता को 14 जुलाई, 2025 को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। गुप्ता जम्मू-कश्मीर से भाजपा के सीनियर नेता हैं और महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री रहने के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा, सीवी आनंद बोस ने भी आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजने के बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया।

गवर्नर के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इस डेवलपमेंट की पुष्टि की। गवर्नर के OSD ने कहा, "गवर्नर सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को भेज दिया है।" पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीवी आनंद बोस के गवर्नर पद से अचानक इस्तीफे पर हैरानी जताई और कहा कि उनके उत्तराधिकारी आरएन रवि की नियुक्ति के बारे में उनसे सलाह नहीं ली गई।

बनर्जी ने एक्स पर कहा, "मैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के इस्तीफे की अचानक खबर से हैरान और बहुत चिंतित हूं। उनके इस्तीफे के पीछे के कारण मुझे अभी पता नहीं हैं। हालांकि, मौजूदा हालात को देखते हुए, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर गवर्नर पर आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कुछ राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का कोई दबाव डाला गया हो।" बनर्जी ने कहा कि केंद्र को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे एकतरफा फैसले लेने से बचना चाहिए जो लोकतांत्रिक परंपराओं और राज्यों की गरिमा को कम करते हैं।

