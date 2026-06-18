बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब UP में बढ़ेगा NDA का कुनबा? भड़के अखिलेश, राजभर को चेताया

लखनऊ में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का इतिहास डरा-धमकाकर या लालच देकर पार्टियों को तोड़ने का रहा है, लेकिन सपा पर इसका कोई असर नहीं होने वाला।

उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानों का भूचाल आ गया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) में मचे घमासान के बीच, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (SP) टूटने की कगार पर है। इस दावे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार करते हुए इसे पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह एकजुट और मजबूत है।

लखनऊ में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का इतिहास डरा-धमकाकर या लालच देकर पार्टियों को तोड़ने का रहा है, लेकिन सपा पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। अखिलेश यादव ने भाजपा की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए कहा, "यह भाजपा का पुराना तरीका है और उसने पहले भी कई पार्टियों को तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने हमारे कई विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और राज्यसभा सांसदों को तोड़ा था। वे नेता स्वार्थ, लालच या डर की वजह से गए, यह एक अलग बात है। लेकिन भाजपा से मुकाबला करने के लिए बहादुर लोगों की टीम चाहिए और समाजवादी पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है।"

अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए एक्स पर राजभर पर तंज कसते हुए लिखा कि ज्योतिषियों को पहले यह बताना चाहिए कि भाजपा उन्हें आगामी चुनाव में कितनी सीटें दे रही है, 75, 50 या सिर्फ आश्वासन? उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने तो गठबंधन में 30 सीटें मिलने का दावा करके टिकट के दावेदारों से पैसे भी ऐंठ लिए हैं। अखिलेश ने दावा किया कि खुद भाजपा के भीतर भारी असंतोष है और आने वाले समय में उनके अपने विधायक पाला बदल सकते हैं।

राजभर बोले- "अब यूपी की बारी है" इससे पहले सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा करके सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी कि महाराष्ट्र और टीएमसी के बाद अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। राजभर ने बिना किसी पुख्ता सबूत के आरोप लगाया कि सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। राजभर के मुताबिक, इस पत्र में उन सपा नेताओं की सूची है जो २०१२ से २०१७ के बीच अखिलेश सरकार के दौरान हुए कथित रेत खनन घोटाले और गोमती रिवरफ्रंट परियोजना की जांच से राहत के बदले भाजपा में शामिल होने को तैयार हैं। राजभर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन घोटालों की जांच के खुलासे से यूपी की राजनीति में "भूकंप" आ जाएगा।

सपा के एक वरिष्ठ नेता ने राजभर के बयानों को अफवाह और भ्रम फैलाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी 2026-27 के पारिवारिक विवाद के दौरान अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट का सामना कर चुकी है और उससे उबरकर अब और अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि आज सपा के पास केवल एक ही पावर सेंटर है, अखिलेश यादव और किसी भी अन्य नेता के पास इतना बड़ा स्वतंत्र जनाधार नहीं है जो पार्टी में बड़ी फूट डाल सके।

हम नहीं तोड़ रहे, अपने आप टूट जाएगी सपा : केशव यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 25-26 सपा सांसदों के पार्टी से अलग होने का दावा करने के बाद स्पष्ट कि भाजपा उन्हें नहीं तोड़ रही है। वे खुद टूटने को तैयार बैठे हैं। 2027 में अपने आप सपा की टूट हो जाएगी। सपा में टूट की राजनीतिक चर्चाओं में केशव के बयान ने इसे और बल दे दिया है। सपा चाहे जितने भी सम्मेलन कर लें, उसका कोई भला नहीं होगा। उन्होंने कहा, भाजपा तो दबदबे के साथ लखनऊ में है और सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने कहा देश में जो पार्टियां टूट रही हैं, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। उन्होंने सपा के भविष्य को टीएमसी जैसा बताया व कहा कि सपा का प्रभाव सैफई तक सिमट जाएगा।