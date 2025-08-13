ऐसा सबक सिखाया जाएगा; मुनीर के बाद शरीफ के बिगड़े बोल, भारत को दुश्मन बताया

हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भविष्य में भारत के साथ युद्ध के दौरान अपने देश के अस्तित्व को खतरा होने की स्थिति में कथित तौर पर परमाणु हमला करने की धमकी दी थी।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि भारत को पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी छीनने नहीं दी जाएगी। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था। पाकिस्तान ने बार-बार चेतावनी दी है कि पानी रोकने के लिए किसी भी हस्तक्षेप को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा।

प्रधानमंत्री शरीफ ने यहां एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा पानी रोकने की धमकी देते हैं तो यह बात ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकते।' उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो 'आपको फिर ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आपको पछताना पड़ेगा।'

आसिम मुनीर के बिगड़े बोल हाल ही में फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भविष्य में भारत के साथ युद्ध के दौरान अपने देश के अस्तित्व को खतरा होने की स्थिति में कथित तौर पर परमाणु हमला करने की धमकी दी थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान की ओर जल प्रवाह को बाधित किया, तो इस्लामाबाद भारतीय बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा।

मीडिया में आई खबरों में मुनीर के हवाले से कहा गया है, 'हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम तबाह होने जा रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी तबाही के रास्ते पर ले जाएंगे।' खास बात है कि मुनीर की तरफ से ये बयान अमेरिका में ऐसे समय पर दिए गए थे, जब टैरिफ को लेकर दोनों मुल्कों में तनाव जारी है।

भारत का करारा जवाब मुनीर की अमेरिकी धरती से भारत को दी गई परमाणु हमले की धमकी पर नयी दिल्ली ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पड़ोसी मुल्क की आदत है। भारत ने कहा कि मुनीर की टिप्पणी ने सेना और आतंकवादी समूहों के बीच सांठगांठ वाले पाकिस्तान में परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता को लेकर व्याप्त संदेह को और पुष्ट किया है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को एक स्पष्ट संदेश में कहा कि यह खेदजनक है कि ये टिप्पणियां किसी तीसरे मित्र देश की धरती से दी गई हैं।