After Asim Munir nuclear rhetoric, Bilawal Bhutto war threat to India over Indus Waters Treaty भारत ने डैम बनाया तो होगी जंग... अब बिलावल भुट्टो बिलबिलाया; 6 नदियों पर कब्जे की गीदड़भभकी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAfter Asim Munir nuclear rhetoric, Bilawal Bhutto war threat to India over Indus Waters Treaty

भारत ने डैम बनाया तो होगी जंग... अब बिलावल भुट्टो बिलबिलाया; 6 नदियों पर कब्जे की गीदड़भभकी

बिलावल ने कहा कि सिंध के लोगों ने जब भी सिंधु नदी को खतरे में महसूस किया है, उसकी रक्षा के लिए वह आगे आए हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों में युद्ध की स्थिति में मोदी का सामना करने की ताकत है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कराचीTue, 12 Aug 2025 09:40 AM
share Share
Follow Us on
भारत ने डैम बनाया तो होगी जंग... अब बिलावल भुट्टो बिलबिलाया; 6 नदियों पर कब्जे की गीदड़भभकी

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने गीदड़भभकी दी है कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो दोनों देशों के बीच जंग होगी। बिलावल की यह धमकी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की ताजा भारत के खिलाफ परमाणु धमकी के एक दिन बाद, आई है। जरदारी ने कहा है कि अगर नई दिल्ली सिंधु जल संधि में बदलाव के साथ आगे बढ़ती है तो हालात युद्ध तक पहुंच सकते हैं।

बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त ऐक्शन लिए थे। उनमें सिंधु जल समझौते के स्थगित करना भी शामिल है। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के तुरंत बाद भारत ने 1960 के इस समझौते को स्थगित कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि भारत इस ऐतिहासिक समझौते को कभी बहाल नहीं करेगा।

ये सिंध की संस्कृति पर हमला है

सिंध सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान से दूर मोड़ना देश के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता खासकर सिंध पर हमला है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बिलावल के हवाले से कहा, “अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधु नदी पर हमले की घोषणा करते हैं, तो वे हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता पर हमला करते हैं।”

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान जाने से बचे पंजाब के 50 किसान, सतलुज दरिया के तेज बहाव में बह गई नाव
ये भी पढ़ें:चीन, पाक से नौसैनिक खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत को रहना होगा सक्रिय: समिति
ये भी पढ़ें:'परमाणु हथियार से लैस गैर-जिम्मेदार देश पाकिस्तान', मुनीर की टिप्पणियों पर भारत
ये भी पढ़ें:हमारे दोस्त देश की धरती से मुनीर ने..., धमकी पर क्या बोले शशि थरूर

पाकिस्तान को पानी के लिए पड़ेगा तरसना

बिलावल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिंधु नदी पर जल परियोजना की घोषणा पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी के समान है क्योंकि इससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति में कटौती हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि अपनी विदेश यात्राओं के दौरान, भारत की आक्रामक जल नीति का मुद्दा वह उजागर करते रहे हैं।

…तो सभी छह नदियों पर करेंगे कब्जा

बिलावल ने कहा कि सिंध के लोगों ने जब भी सिंधु नदी को खतरे में महसूस किया है, उसकी रक्षा के लिए वह आगे आए हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा, "पाकिस्तान के लोगों में युद्ध की स्थिति में मोदी का सामना करने की ताकत है।" उन्होंने भारत को चेतावनी दी कि एक और युद्ध के परिणामस्वरूप पाकिस्तान अपनी सभी छह नदियों पर पुनः अधिकार कर सकता है।