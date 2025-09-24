पाक युद्ध में लड़ा सैनिक, फिर बिना पेंशन के कर दिया बाहर; 57 साल बाद विधवा पत्नी को मिला न्याय

उनकी विधवा चंद्र पती ने 2018 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का रुख किया और अपने पति के लिए 1968 से इनवैलिड/अक्षमता पेंशन और फरवरी 2011 से पारिवारिक पेंशन के बकाया राशि की मांग की। जानिए क्या है पूरा मामला?

लगभग 57 साल बाद, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) ने एक ऐतिहासिक फैसले में लांस नायक उमरावत सिंह की विधवा चंद्र पती को 1968 से इनवैलिड पेंशन और 2011 से पारिवारिक पेंशन के बकाया राशि का हकदार ठहराया है। चंडीगढ़ बेंच के जस्टिस सुधीर मित्तल (न्यायिक सदस्य) और लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह (प्रशासनिक सदस्य) की खंडपीठ ने यह आदेश चंद्र पती द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद पारित किया। सरकार को तीन महीने के भीतर सभी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, लांस नायक उमरावत सिंह 12 सितंबर 1961 को पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने 1965 के भारत-पाक युद्ध में उत्कृष्ट सेवा दी और इसके लिए उन्हें समर सेवा स्टार-65 से सम्मानित किया गया। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लंबे समय तक तैनाती के कारण उन्हें गंभीर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उनको स्किजोफ्रेनिक रिएक्शन डायग्नोस हुआ।

17 दिसंबर 1968 को सात साल और तीन महीने की सेवा के बाद उन्हें चिकित्सीय आधार पर सेना से बाहर कर दिया गया। उनकी अक्षमता पेंशन की मांग को खारिज कर दिया गया था। बाद में, उमरावत सिंह 1972 में डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स (DSC) में शामिल हुए, लेकिन कुछ महीनों के भीतर ही उन्हें वहां से भी डिस्चार्ज कर दिया गया। उनका निधन 31 जनवरी 2011 को हो गया।

उनकी विधवा चंद्र पती ने 2018 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का रुख किया और अपने पति के लिए 1968 से अवैध/अक्षमता पेंशन और फरवरी 2011 से पारिवारिक पेंशन के बकाया राशि की मांग की। केंद्र सरकार ने इस दावे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उमरावत सिंह ने सेना के पेंशन नियमावली, 1961 के नियम 132 के तहत आवश्यक 15 साल की योग्यता सेवा पूरी नहीं की थी। यह भी दावा किया गया कि उनकी अक्षमता को “न तो सैन्य सेवा से संबंधित और न ही इसके कारण बढ़ा हुआ” माना गया था और उनकी अक्षमता 20% से कम आंकी गई थी, जिसके कारण वे अक्षमता पेंशन के लिए अयोग्य थे। अधिकारियों ने यह भी कहा कि संबंधित रिकॉर्ड वैधानिक अवधि के बाद नष्ट कर दिए गए थे।

सभी पक्षों की सुनवाई के बाद, न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि उमरावत सिंह 18 दिसंबर 1968 से अपनी मृत्यु (31 जनवरी 2011) तक अक्षमता की पेंशन के हकदार थे। परिणामस्वरूप, उनकी विधवा 1 फरवरी 2011 से साधारण पारिवारिक पेंशन की हकदार हैं। हालांकि, बकाया राशि को जुलाई 2018 में याचिका दायर करने से तीन साल पहले तक सीमित रखा गया है।

न्यायाधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के 2016 के बलवीर सिंह बनाम भारत सरकार मामले के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि जब वैधानिक अधिकार मौजूद हो, तो देरी से मुकदमेबाजी के कारण पेंशन अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। यह फैसला न केवल चंद्र पती के लिए, बल्कि उन सभी सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक मिसाल है, जो लंबे समय से अपने वैधानिक लाभों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।