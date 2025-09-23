Afghanistan Taliban Threatens US Pakistan War Over Bagram Air Base congress leader forced to wear saree top five news भारत के पड़ोस में बड़े जंग की आहट, सरे बाजार कांग्रेस नेता को किसने पहनाई साड़ी? टॉप 5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
भारत के पड़ोस में बड़े जंग की आहट, सरे बाजार कांग्रेस नेता को किसने पहनाई साड़ी? टॉप 5 न्यूज

काबुल से 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित बगराम एयरबेस पर 20 सालों तक अमेरिकी सेना का कब्जा था। अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान के हटने के बाद से इस पर तालिबान का नियंत्रण है।

Tue, 23 Sep 2025
भारत के पड़ोस में बड़े जंग की आहट, सरे बाजार कांग्रेस नेता को किसने पहनाई साड़ी? टॉप 5 न्यूज

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद तालिबान ने अमेरिका और पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दे दी है। तालिबान ने कहा है कि अगर बगराम एयरबेस पर कब्जे की कोशिश की गई तो बड़ी जंग शुरू हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने वाले एक कांग्रेस नेता पर भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए और उन्हें सरे बाजार साड़ी पहना दी।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

भारत के पड़ोस में शुरू हो जाएगी बड़ी जंग? बगराम एयरबेस पर तालिबान ने US -PAK को चेताया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों बगराम एयरबेस पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने की बात कर हलचल मचा दी है। ट्रंप ने ब्रिटेन में जाकर खुलेआम कहा कि उनकी सरकार इस एयरबेस को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि तालिबान ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को जवाब देते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। अब हाल ही में तालिबान ने अमेरिका और पाकिस्तान को नई चेतावनी दी है। तालिबान का कहना है कि अगर इस पर कब्जे की कोशिश की गई तो बड़ी जंग शुरू हो सकती है। पढ़ें पूरी खबर…

सत्येंद्र जैन के खिलाफ ED का बड़ा ऐक्शन, 7.44 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कथित रूप से उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। यह कार्रवाई 15 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है। पढ़ें पूरी खबर…

वाइट हाउस की सफाई, कंपनियों में टेंशन; ट्रंप की वीजा पॉलिसी से कैसे US को झटका

डोनाल्ड ट्रंप सरकार की ओर से एच-1बी वीजा की फीस को बढ़ाकर एक लाख डॉलर कर दिया गया है। इससे दुनिया भर के उन लोगों को झटका लगेगा, जो नौकरी या फिर अन्य स्किल्ड कामों के लिए अमेरिका जाते हैं। ऐसे लोगों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है, जो अब तक 6 से 7 लाख रुपये तक की फीस अदा करते थे। अब उन्हें लगभग 80 लाख रुपये की फीस चुकानी होगी। ऐसे में ज्यादातर लोगों के लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सरकार का यह फैसला जितना भारतीयों की चिंता बढ़ाने वाला है, उतना ही अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाएगा। हालात यह हैं कि सिलिकॉन वैली में स्थापित कंपनियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। पढ़ें पूरी खबर…

PM के आपत्तिजनक फोटो पर भड़के भाजपाई, सरे बाजार कांग्रेस नेता को साड़ी पहनाई

महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी फोटो शेयर करने को लेकर जमकर बवाल हुआ। खबर है कि फोटो शेयर करने वाले कांग्रेस नेता को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साड़ी पहना दी। इसके बाद दोनों ही दलों की तरफ से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोप हैं कि अगर पोस्ट से आपत्ति थी, तो इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई जानी चाहिए थी। पढ़ें पूरी खबर…

पहला नेशनल अवार्ड लेने काला चश्मा लगा कर पहुंचे शाहरुख खान, रानी भी आई नजर

आज 23 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड का आयोजन हुआ है। इस आयोजन में शामिल होने और अपने पहले नेशनल अवार्ड को लेने के लिए बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी पहुंच गए हैं। किंग खान को साल 2022 में आई उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। यह उपलब्धि उनके लंबे फिल्मी सफर में एक ऐतिहासिक पड़ाव मानी जा रही है, क्योंकि लगभग 30 सालों के करियर में पहली बार उन्हें यह अवार्ड मिलने जा रहा है। इस अवार्ड को वो एक्टर विक्रांत मैसी के साथ शेयर करेंगे। पढ़ें पूरी खबर…

