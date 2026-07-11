अपनों के बीच आ गया… भारत में बोले अफगानिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान बौखलाएगा

अफगानिस्तान के मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ है। उन्होंने कहा है कि भारत आकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे अपनों के बीच आ गए। पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है।

भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान का DNA एक ही है। इससे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। दरअसल पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी दिल्ली पहुंचे हैं। यह उनका भारत का पहला दौरा है। इस दौरे पर उन्होंने कहा है कि भारत से मिलने वाली उम्मीद अफगानिस्तान के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है।

इससे पहले दिल्ली में भव्य स्वागत के लिए उन्होंने भारतीय अधिकारियों के प्रति आभार जताया। केंद्रीय विदेश मंत्रालय (MEA) के पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित 'भारत-अफगानिस्तान व्यापार अवसर उद्योग सत्र' में बोलते हुए अफगान मंत्री ने भारत से मिले सत्कार की प्रशंसा की।

‘हमारा डीएनए एक ही है’ उन्होंने कहा, "यह मेरी पहली भारत यात्रा है। जिस दिन से मैं भारत में आया हूं, मुझे भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और यहां मिलने वाले हर व्यक्ति ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने ही लोगों के बीच हूं। यह हमारे अपने देश जैसा लगता है, और जैसा कि आपने जिक्र किया, हमारा डीएनए एक ही है।" उन्होंने आगे कहा कि भारत में मिला यह स्वागत अफगानिस्तान के लोगों और उनकी बेहतरी के लिए एक नई उम्मीद की तरह है।

मौलवी अताउल्लाह ओमारी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की सरकार देश के विकास को गति देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग ढूंढ रही है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में भारत से तकनीकी सहयोग की अपील करते हुए कहा, “अफगानिस्तान की 80 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पशुपालन, कृषि और सिंचाई से जुड़ी हुई है। अब समय आ गया है कि इस क्षेत्र को नई और आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाए, जिसमें भारत की भूमिका अहम हो सकती है।”