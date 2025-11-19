भारत पहुंचे अफगानिस्तान के एक और मंत्री, पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच क्या प्लान?

संक्षेप: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की भारत की पांच दिवसीय सफल यात्रा के कुछ हफ्ते बाद ही तालिबान शासित अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी बुधवार को पांच दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की भारत की पांच दिवसीय सफल यात्रा के कुछ हफ्ते बाद ही तालिबान शासित अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी बुधवार को पांच दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। अजीजी का दिल्ली आगमन ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान ने सीमा पर हालिया झड़पों के बाद अफगानिस्तान से लगने वाली अपनी जमीनी सीमाएं बंद कर रखी हैं, जिससे अफगान ताजा फल और अन्य निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। गौरतलब है कि ठीक इसी दौरान तालिबान प्रशासन ने अपने व्यापारियों को पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों के साथ भी व्यापार बढ़ाने की सलाह दी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अफगानिस्तान के मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी का पांच दिवसीय आधिकारिक दौरे पर विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि मंत्री अजीजी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत-अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करना है। पोस्ट में लिखा गया है कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी का भारत की आधिकारिक यात्रा पर हार्दिक स्वागत है। द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों को आगे बढ़ाना इस यात्रा का प्रमुख लक्ष्य है।