भारत-अफगानिस्तान के बीच उड़ानों को बढ़ाने की घोषणा, वाघा बॉर्डर खोलने पर भी चर्चा

भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधी फ्लाइट को लेकर अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने बड़ा ऐलान किया। रविवार को उन्होंने बताया कि भारतीय विदेश मंत्री ने काबुल और दिल्ली के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी एक समझौता हुआ। मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान ने भारत को खनिज, कृषि और खेल क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि चाबहार बंदरगाह को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा, 'भारत-अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए सबसे तेज और आसान मार्ग वाघा सीमा को खोलने की अपील की है।'

अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी ने दो दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को निमंत्रण न दिए जाने के मुद्दे पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि पीसी एक शॉर्ट नोटिस पर बुलाई गई थी और पत्रकारों की छोटी सी सूची तैयार हुई थी। भागीदारी वाली लिस्ट स्पेसिफिक थी और यह एक तकनीकी मामला रहा। मुत्तकी ने साफ किया कि उनके सहयोगियों ने विशिष्ट पत्रकारों की सूची से निमंत्रण भेजने का फैसला किया था और इसके पीछे कोई अन्य इरादा नहीं था।