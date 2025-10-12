एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे अफगान विदेश मंत्री, महिला पत्रकारों को खास बुलावा

Hindustan Hindi News
afghan foreign minister invites women journalists in fresh press conference

महिला पत्रकारों के शामिल होने पर कथित प्रतिबंध के विवाद के बाद तालिबानी विदेश मंत्री ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। इसमें महिला पत्रकारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 12:56 PM
भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर कथित प्रतिबंध पर विवाद होने के बाद उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का फैसला किया है जिसमें महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। तालिबान सरकार की तरफ से पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी सफाई दी गई थी और कहा गया था कि जान-बूझकर किसी महिला पत्रकार को प्रतिबंधित नहीं किया गया था।

तालिबान सरकार ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूतावास के अधिकारी और कुछ गिने-चुने पत्रकार ही आमंत्रित किए गए थे। इससे पहले विपक्ष ने जब केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया तो विदेश मंत्रालय ने भी सफाई पेश की थी और कहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत शामिल ही नहीं था।

अफगान विदेश मंत्री का आगरा दौरा रद्द

अफगान विदेश मंत्री का आगरा दौरा भी रद्द हो गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री रविवार को ताजमहल का दीदार करने के लिए आने वाले थे लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी ये यात्रा रद्द हो गई है। उन्होंने बताया कि तय कार्यक्रम के मुताबिक मुत्तकी को रविवार को अपराह्न 11 बजे ताजमहल पहुंचना था और एक घंटे ताजमहल का दीदार करने के बाद उन्हें आगरा में ही दोपहर का भोजन करने के बाद वापस दिल्ली रवाना होना था। मुत्तकी का आगरा में ताजमहल का दौरा क्यों रद्द हुआ, इसकी वजह पता नहीं चला पायी है। जिला प्रशासन के प्रोटोकॉल विभाग ने मुत्तकी के आगरा कार्यक्रम के रद्द होने की पुष्टि की है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी शनिवार को सहारनपुर के देवबंद स्थित मदरसा दारुल उलूम पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था।

