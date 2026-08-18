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अफेयर, शक, बिग बॉस और कत्ल की साजिश! महिला ने पति-बेटे को कैसे मारा?

By Shubham Sharma
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पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि आरोपी पत्नी हरिणी ने अपने प्रेमी विनय के साथ मिलकर पहले पति का दम घोंटा और फिर राज खुलने के डर से अपने ही 5 साल के बेटे की भी बेरहमी से हत्या कर दी।

Bengaluru Murder
मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक अभिनंदन की मां ने बहू पर हत्या का शक जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चिकबानावर इलाके में 35 साल के आईटी कर्मचारी अभिनंदन और उनके 5 साल के मासूम बेटे यदुवीर की रहस्यमयी मौत के मामले में पुलिस ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिस पत्नी ने पुलिस को रो-रोकर कहानी सुनाई थी, वही इस दोहरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड निकली।

पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि आरोपी पत्नी हरिणी ने अपने प्रेमी विनय के साथ मिलकर पहले पति का दम घोंटा और फिर राज खुलने के डर से अपने ही 5 साल के बेटे की भी बेरहमी से हत्या कर दी।

'सुबह उठी तो दोनों मरे मिले'

सोमवार सुबह हरिणी ने पुलिस हेल्पलाइन पर फोन करके सूचना दी कि रविवार रात रिश्तेदार के घर से लौटने के बाद उसका पति और बेटा सोए थे, लेकिन सुबह वे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। शुरुआती जांच में शवों पर चोट के मामूली निशान थे, लेकिन पुलिस को कोई बड़ा सुराग नहीं मिला।

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मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक अभिनंदन की मां ने बहू पर हत्या का शक जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब हरिणी से सख्ती से पूछताछ की, तो वह अपनी गढ़ी हुई कहानी में उलझ गई और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

स्नेपचैट, बिग बॉस और खूनी साजिश

DCP नॉर्थ ईस्ट नागेश डी.एल. के मुताबिक, 2021 में शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी और वे पिछले दो सालों से अलग-अलग कमरों में सो रहे थे।

हरिणी की मुलाकात सोशल मीडिया ऐप 'स्नेपचैट' पर विनय नाम के युवक से हुई। दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी और हरिणी पति से तलाक लेकर प्रेमी के साथ रहना चाहती थी।

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अभिनंदन को पत्नी के अफेयर का शक हो गया था। हत्या से ठीक 15 दिन पहले वह पत्नी की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए पुलिस स्टेशन भी गया था।

14 अगस्त को दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ। उस रात अभिनंदन और उसका बेटा टीवी पर 'बिग बॉस' देख रहे थे, जबकि हरिणी बालकनी में टहलते हुए अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के कत्ल की साजिश रच रही थी।

मासूम गवाह बना तो बेटे को भी मार दिया

पुलिस के अनुसार, हरिणी ने कत्ल से पहले ही दो जोड़ी ग्लव्स (दस्ताने) खरीद लिए थे ताकि फिंगरप्रिंट न आएं। 17 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे जब अभिनंदन सो गया, तो हरिणी ने चुपके से अपने प्रेमी विनय को घर के अंदर बुला लिया।

दोनों ने मिलकर सोते हुए अभिनंदन का तकिए या कपड़े से दम घोंटना शुरू किया। इसी बीच कश्मकश की आवाज सुनकर 5 साल का मासूम बेटा यदुवीर जाग गया और उसने अपनी मां को पिता की हत्या करते देख लिया।

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DCP ने कहा, "आरोपी महिला सिर्फ अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। लेकिन जब उसका 5 साल का बेटा जाग गया और उसने पूरी वारदात को अपनी आंखों से देख लिया, तो कोई सबूत न छोड़ने की नीयत से कलयुगी मां ने अपने ही मासूम बेटे का भी दम घोंटकर कत्ल कर दिया।"

पुलिस ने आरोपी पत्नी हरिणी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके प्रेमी विनय को भी हिरासत में ले लिया है, जिसे औपचारिक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। एक रहस्यमयी मौत से शुरू हुआ यह केस एक सुनियोजित खौफनाक दोहरे हत्याकांड का रूप ले चुका है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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