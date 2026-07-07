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सबांग पोर्ट पर इंडोनेशिया से तालमेल, मिसाइल समझौता; भारत के कदम से उड़ेगी चीन की नींद

By Deepak Mishra
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पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की धरती से चीन को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के भविष्य पर बात करते हुए मजबूत द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया। साथ ही दोनों देश सबांग बंदरगाह को मिलकर विकसित करने पर भी सहमत हुए।

सबांग पोर्ट पर इंडोनेशिया से तालमेल, मिसाइल समझौता; भारत के कदम से उड़ेगी चीन की नींद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सभ्यता को लेकर बातें की। उन्होंने कहाकि हम इतिहास, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की धरती से चीन को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के भविष्य पर बात करते हुए मजबूत द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया। साथ ही दोनों देश सबांग बंदरगाह को मिलकर विकसित करने पर भी सहमत हुए। यह दोनों ही देशों के लिए बेहद अहम है। कहाकि जब भारत और इंडोनेशिया एक साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का यकीन इस बात में बढ़ जाता है कि लोकतंत्र से मौका और विश्वास पैदा किया जा सकता है।

14 समझौतों पर हस्ताक्षर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच मंगलवार को हुई बातचीत में भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की आपूर्ति पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने व शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के तरीकों पर भी चर्चा की। बढ़ती भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन क्षेत्रों में दुर्लभ खनिज और स्टील आपूर्ति शृंखला, समुद्री सुरक्षा, दवाएं, शिक्षा, अंतरिक्ष, शोध एवं नवोन्मेष, दूरसंचार और खाद्य सुरक्षा शामिल हैं।

चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच
मोदी और सुबियांतो के बीच बातचीत के बाद हुए समझौतों में एक समझौता तय संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति और दूसरा ‘अस्त्र’ मिसाइलों से जुड़ा था। शायद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के दो रक्षा निर्यात सौदों की घोषणा की गई। पिछले साल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान दोनों हथियारों ने अहम भूमिका निभाई थी। इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सौदा, वियतनाम और फिलीपीन के साथ इसी तरह के समझौते के बाद हुआ है। मिसाइल समझौते और समुद्री सुरक्षा से जुड़े समझौते ऐसे समय हुए हैं, जब दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। चीन यह ताकत संसाधनों से भरपूर दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के इलाकों में दिखा रहा है। दोनों पक्षों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की समग्र स्थिति पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति सुबियांतो ने एक ऐसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया जो खुला और पारदर्शी हो, और जहां अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था का पालन हो।

हिंद-प्रशांत पर मजबूत तालमेल
मोदी ने कहाकि हिंद-प्रशांत को लेकर हमारे नजरिए में मजबूत तालमेल है। भारत ने हमेशा आसियान (दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का संगठन) की केंद्रीय भूमिका को खास अहमियत दी है। यह भी तय किया गया कि इंडोनेशिया भारत के ‘इंटीग्रेटेड फ्यूज़न सेंटर – इंडियन ओशन रीजन’ (आईएफसी-आईओआर) में एक संपर्क अधिकारी तैनात करेगा। मोदी ने कहाकि आज हम रक्षा आदान-प्रदान, आपदा प्रबंधन और औद्योगिक सहयोग में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहाकि हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अब हमारे दोनों तटरक्षक बल मिलकर काम करेंगे। समुद्री मामलों से जुड़े दो करीबी देशों के तौर पर, हमने ब्ल्यू इकोनॉमी, बंदरगाहों के विकास और समुद्री व्यापार के क्षेत्र में भी अपना सहयोग और बढ़ाने का फैसला किया है।

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सबांग बंदरगाह पर भी बनी बात
भारत और इंडोनेशिया रणनीतिक रूप से अहम सबांग बंदरगाह को मिलकर विकसित करने पर भी सहमत हुए। यह बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य के पास है और भारत के ग्रेट निकोबार बंदरगाह परियोजना से 100 मील (160 किलोमीटर) दूर है। एक और अहम कदम उठाते हुए, भारत ने इंडोनेशिया में इस्पात, गिलट और दुर्लभ स्थायी चुंबकों के निर्माण में निवेश करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाकि आज के युग में, टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन का लचीलापन बहुत मायने रखता है। महत्वपूर्ण खनिजों और इस्पात के क्षेत्र में आपूर्ति शृंखला को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। उन्होंने कहाकि हमारी कंपनियों के बीच इस्पात और दुर्लभ चुंबक को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है।

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सुनहरा दौर शुरू होने वाला है
इंडोनेशियाई नेता के साथ बातचीत के आखिर में मोदी ने कहाकि अब हमारे दोनों देशों के लिए एक सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। मोदी सोमवार को जकार्ता पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यह तीन देशों के उनके दौरे का पहला चरण है। वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड का भी दौरा करेंगे। इस यात्रा का मकसद 2018 की भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत व्यापार, सुरक्षा और दुर्लभ खनिज जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। अपने मीडिया बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने बातचीत और कूटनीति के जरिए वैश्विक उथल-पुथल से निपटने की अपनी अपील दोहराई। साथ ही फिलिस्तीन मुद्दे पर ‘द्वि-राष्ट्र समाधान’ के लिए नई दिल्ली के समर्थन पर जोर दिया।

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यूपीआई पहुंचेगा इंडोनेशिया
प्रधानमंत्री ने कहाकि भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जुड़ जाएगा और इससे दोनों देशों के बीच कारोबार और यात्रा में आसानी होगी। मोदी ने कहाकि 2018 में बनी हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी आज एक नई उड़ान ले रही है। हम विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा...हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहाकि मुझे विश्वास है, आज से भारत-इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। मोदी ने इंडोनेशिया में भारतीय प्रबंधन संस्थान-बेंगलुरु का एक परिसर स्थापित करने के निर्णय की भी घोषणा की। दोनों पक्षों ने समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्री व्यापार और बंदरगाह विकास के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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