प्रशांत किशोर ने जन सुराज को दिए 10 करोड़, टोटल 99.40 का चंदा; किस पार्टी को कितना मिला?

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है का गैर मान्यता वाले दलों को भी करोड़ों का चंदा मिला है। इधर प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन सुराज को खुद दस करोड़ रुपये दिए हैं ।

लगभग दो-तिहाई पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पास 2024-25 के लिए अपने वार्षिक ऑडिट स्टेटमेंट या चंदा रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थे। वहीं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के विश्लेषण से पता चला कि ऐसे 15 दलों ने 20,000 रुपये से अधिक का चंदा देने वालों से कुल 1,064 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि प्राप्त होने की घोषणा की है।

रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग की सूची में शामिल लगभग 2,074 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से 1,330 दलों की कोई भी रिपोर्ट राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध नहीं थी। केवल 461 दलों की दोनों रिपोर्ट उपलब्ध थीं, जबकि 273 दलों की इनमें से कोई एक रिपोर्ट उपलब्ध थी।

चंदे की अधिकांश राशि कुछ ही दलों को एडीआर के अनुसार, दलों के वित्तीय खुलासों से यह भी पता चला है कि चंदे की अधिकांश राशि कुछ ही दलों को मिली है। ‘न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी’ ने 20,000 रुपये से अधिक के चंदे के रूप में सबसे ज्यादा 270.99 करोड़ रुपये की राशि घोषित की। इसके बाद ‘स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी’ को 228.81 करोड़ रुपये और ‘भारतीय गरीब विकास कल्याण पार्टी’ को 170.04 करोड़ रुपये का चंदा मिला।