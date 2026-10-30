प्रशांत किशोर ने जन सुराज को दिए 10 करोड़, टोटल 99.40 का चंदा; किस पार्टी को कितना मिला?
रिपोर्ट में खुलासा हुआ है का गैर मान्यता वाले दलों को भी करोड़ों का चंदा मिला है। इधर प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन सुराज को खुद दस करोड़ रुपये दिए हैं ।
लगभग दो-तिहाई पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पास 2024-25 के लिए अपने वार्षिक ऑडिट स्टेटमेंट या चंदा रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थे। वहीं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के विश्लेषण से पता चला कि ऐसे 15 दलों ने 20,000 रुपये से अधिक का चंदा देने वालों से कुल 1,064 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि प्राप्त होने की घोषणा की है।
रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग की सूची में शामिल लगभग 2,074 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से 1,330 दलों की कोई भी रिपोर्ट राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध नहीं थी। केवल 461 दलों की दोनों रिपोर्ट उपलब्ध थीं, जबकि 273 दलों की इनमें से कोई एक रिपोर्ट उपलब्ध थी।
चंदे की अधिकांश राशि कुछ ही दलों को
एडीआर के अनुसार, दलों के वित्तीय खुलासों से यह भी पता चला है कि चंदे की अधिकांश राशि कुछ ही दलों को मिली है। ‘न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी’ ने 20,000 रुपये से अधिक के चंदे के रूप में सबसे ज्यादा 270.99 करोड़ रुपये की राशि घोषित की। इसके बाद ‘स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी’ को 228.81 करोड़ रुपये और ‘भारतीय गरीब विकास कल्याण पार्टी’ को 170.04 करोड़ रुपये का चंदा मिला।
जन सुराज को कितना चंदा?
‘जन सुराज’ ने 2024-25 के दौरान 101.32 करोड़ रुपये की आय घोषित की, जिसमें 99.40 करोड़ रुपये का चंदा शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान पार्टी का खर्च 9.20 करोड़ रुपये रहा। पार्टी के शीर्ष 10 दानदाताओं ने 104 बार दान देकर कुल 97.72 करोड़ रुपये दिए। रिपोर्ट के इस हिस्से में जिन 10 पार्टियों का विश्लेषण किया गया है, उनके शीर्ष 10 दानदाताओं द्वारा दिए गए कुल चंदे में से 80.77% हिस्सा इन्हीं दानदाताओं का था। ‘वेधास वेंचर्स’ ने 85 बार में ‘जन सुराज’ को 85 करोड़ दिए, जबकि पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 10 बार में 10 करोड़ रुपये का दान दिया।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें