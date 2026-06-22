'बेच डाली अपनी वफादारी', बागी सांसदों पर भड़के आदित्य ठाकरे; आज ही हो सकता है 'धमाका'
उद्धव ठाकरे की सेना के 6 बागी सांसद आज 4 बजे एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाने का खुलकर ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले आदित्य ठाकरे ने इन सांसदों को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि इन लोगों ने अपनी वफादारी बेच दी है।
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का 'ऑपरेशन टाइगर' पूरी तरह सफल होता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक आज यह ऑपरेशन अंजाम तक पहुंच सकता है और शाम को 4 बजे 6 बागी सांसद औपचारिक रूप से शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। दोपहर तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इस बीच आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों पर करारा हमला किया है और कहा कि इन लोगों की वफादारी पैसों में बिक गई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि राजनीतिकफायदा उठाने के लिए इन लोगों ने अपनी वफादारी और साख को सरेआम बेच दिया।
बता दें कि उद्धव सेना में 9 सांसद थे। इनमें से 6 ने एक साथ बगावत कर दी और वे अलग गुट बनाने के लिए लोकसभा स्पीकर से मिल चुके हैं। इसकी जानकारी सभी सांसदों ने बयान जारी करके दी है। वहीं आदित्य ठाकरे ने इन सांसदों को जमकर सुनाया है। उन्होंने कहा कि लालची लोग पाला बदल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया है कि उनकी वफादारी बिकाऊ है। उन्होंने कहा कि यह सरकार जनता के पैसे का इस्तेमाल राजनीति चमकाने के लिए कर रही है।
आदित्य ठाकरे ने कहा कि इन सांसदों ने पार्टी के टिकट से ही चुनावजीता। महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के दम पर ही ये सभी एनडीए के खिलाफ चुनाव जीते थे। चुनाव के समय यही लोग थे जो कि रैलियों के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। यही लोग हैं जो कि एनसीपी और शिवसेना के टॉप नेताओं से रैली करने की भीख मांग रहे थे।
आदित्य ठाकरे ने कहा कि जनता ने उन्हें एनडीए के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के सिद्धांतों पर चलने की वह से वोट दिया था। अब खुदगर्जी का यह आलम है कि उन्हें जनता की परवाह नहीं है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें