आदित्य ठाकरे उद्धव गुट के अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस में विलय चाहते हैं; भाजपा नेता का दावा
शिवसेना-यूबीटी में टूट की खबरों के बीच भाजपा नेता नितेश राणे ने सनसनीखेज दावा किया है। नितेश राणे ने कहाकि आदित्य ठाकरे की वजह से उद्धव गुट के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने कहाकि आदित्य ठाकरे शिवसेना-यूबीटी का विलय कांग्रेस पार्टी में विलय का दबाव बना रहे हैं।
शिवसेना-यूबीटी में टूट की खबरों के बीच भाजपा नेता नितेश राणे ने सनसनीखेज दावा किया है। नितेश राणे ने कहाकि आदित्य ठाकरे की वजह से उद्धव गुट के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने कहाकि आदित्य ठाकरे शिवसेना-यूबीटी का विलय कांग्रेस पार्टी में विलय का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहाकि इसको लेकर सहयोगियों को तैयार भी कर लिया है। इतना ही नहीं, नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे को उद्धव गुट का अभिषेक बनर्जी तक बता डालप। महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं सिंधुदुर्ग जिले के पालक मंत्री नितेश राणे ने शुक्रवार को मीडिया से बात कर रहे थे।
सहयोगियों को मना लिया था
राणे ने सिंधुदुर्ग जिले के कणकवली में कहाकि इन बागी सांसदों ने साफ तौर पर कहा है कि आदित्य ठाकरे पार्टी का कांग्रेस में विलय कराना चाहते थे। इसके लिए वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मिलने वाले थे। उन्होंने दावा किया कि आदित्य ठाकरे ने अपने सहयोगियों को कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद के लिए भी तैयार कर लिया था। ऐसे में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विचारधारा को मानने वाले सांसद कांग्रेस में विलय के लिए कैसे सहमत हो सकते हैं।
संजय राउत की निंदा
आदित्य ठाकरे की तुलना तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी से करते हुए श्री राणे ने कहाकि आदित्य ठाकरे, उद्धव गुट के अभिषेक बनर्जी हैं और उन्हीं के कारण उनके सभी सांसदों ने पार्टी छोड़ी है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह तृणमूल कांग्रेस को आंतरिक कलह का सामना करना पड़ा, ठीक उसी तरह उद्धव गुट के सांसदों के हालिया दल-बदल के पीछे मुख्य कारण आदित्य ठाकरे ही हैं। उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या भाजपा पर आरोप लगाने से पहले अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखनी चाहिए।
चार साल में दूसरी बगावत
गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना (उबाठा) को गत चार साल में दूसरी बड़ी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के छह सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इन सांसदों में संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाखचौरे, नागेश पाटिल-अष्टिकर और ओमप्रकाश राजे निंबालकर शामिल हैं । इन सभी सांसदों ने गुरुवार को बुलाई गई शिवसेना (उबाठा) की संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने ठाकरे के नेतृत्व से दूरी बना ली है।
शिवसेना-यूबीटी नेता ने बताया भाजपा की साजिश
शिवसेना (उबाठा) नेता अंबादास दानवे ने शुक्रवार को पार्टी में हो रही बगावत के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जिम्मेदार ठहराया। दानवे ने आरोप लगाया कि शिवसेना(उबाठा) में बगावत भाजपा की साजिश है क्योंकि वह संसद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का संख्याबल बढ़ाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2029 के आम चुनाव में संभावित हार को लेकर डरी हुई है। उन्होंने कहाकि इस पूरी योजना के पीछे भाजपा है, लेकिन एकनाथ शिंदे को इसका चेहरा बनाया गया है। यह योजना संसद में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए बनाई गई , ताकि वह परिसीमन संबंधी विधेयक को पारित करा सकें।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।