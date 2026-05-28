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3 साल में एक बार आती है अधिक मास एकादशी, बकरीद पर मुस्लिमों ने टाली बकरे की कुर्बानी

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अधिक मास एकादशी हर तीन साल में केवल एक बार आती है। इस अत्यंत पावन अवसर पर भगवान विट्ठल का आशीर्वाद लेने के लिए देश और महाराष्ट्र के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु पंढरपुर पहुंचते हैं।

3 साल में एक बार आती है अधिक मास एकादशी, बकरीद पर मुस्लिमों ने टाली बकरे की कुर्बानी

Bakrid and Adhik Maas Ekadashi: देशभर में हर्षोल्लास के साथ ईद-उल-अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के ऐतिहासिक तीर्थस्थल पंढरपुर से सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की एक बेहद खूबसूरत मिसाल पेश किया गया है। पंढरपुर के मुस्लिम समुदाय ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि वे इस साल बकरीद के मुख्य दिन यानी कि गुरुवार को बकरे की कुर्बानी नहीं देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन हिंदुओं का पवित्र त्योहार अधिक मास एकादशी भी पड़ रहा है।

मुस्लिम समाज के नेताओं ने बताया कि हिंदू श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और इस पावन तिथि के महत्व को देखते हुए उन्होंने पशु क्रूरता से बचने और शांति बनाए रखने के लिए कुर्बानी की रस्म को अगले कुछ दिनों के लिए टालने का निर्णय लिया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पंढरपुर एक प्रसिद्ध मंदिर कस्बा है। यहां भगवान विट्ठल की पूजा के लिए देशभर से लोग जुटते हैं। स्थानीय मुस्लिम समुदाय के एक सदस्य ने इस ऐतिहासिक निर्णय पर बात करते हुए कहा, "मैं सालों से पंढरपुर में रह रहा हूं और मंदिर के विभिन्न उत्सवों व व्यवस्थाओं से हमेशा जुड़ा रहा हूं। इस साल बकरीद और अधिक मास एकादशी एक ही दिन हैं। भगवान विट्ठल के भक्तों की आस्था और भावनाओं का सम्मान करते हुए, हमारे पूरे समुदाय ने इस दिन बकरे की कुर्बानी न देने का फैसला किया है।"

तीन साल में एक बार आती है यह एकादशी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अधिक मास एकादशी हर तीन साल में केवल एक बार आती है। इस अत्यंत पावन अवसर पर भगवान विट्ठल का आशीर्वाद लेने के लिए देश और महाराष्ट्र के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु पंढरपुर पहुंचते हैं।

मुस्लिम समुदाय के एक अन्य सदस्य ने बताया कि यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक तालमेल नहीं है, बल्कि पंढरपुर के मुसलमानों की भी भगवान विट्ठल के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुर्बानी पूरी तरह रद्द नहीं की गई है, बल्कि इसे एकादशी के समापन के बाद बाद में संपन्न किया जाएगा।

यह पहली बार नहीं है जब पंढरपुर के मुसलमानों ने ऐसा कदम उठाया है। बुजुर्गों के मुताबिक, अतीत में भी जब-जब बकरीद और आषाढ़ी एकादशी या कोई अन्य बड़ा हिंदू त्योहार एक ही दिन पड़ा है, तब-तब यहां के मुस्लिम समुदाय ने हमेशा आगे बढ़कर भाईचारे की रक्षा के लिए कुर्बानी को आगे बढ़ाया है।

मस्जिदों में नमाज के लिए भीड़

देश की राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में सुबह नमाज अदा करने के बाद एक नमाजी ने देश को भाईचारे का संदेश देते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि यह त्योहार हर देशवासी मिलकर खुशी से मनाए। हमने अल्लाह से देश की तरक्की, अमन, शांति और आपसी सौहार्द के लिए खास दुआ की है।" राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में बकरीद के मौके पर तड़के सुबह पवित्र जन्नती दरवाजा खोला गया, जहां हजारों की संख्या में जायरीनों ने पहुंचकर नमाज अदा की और मन्नतें मांगीं।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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