CJP प्रोटेस्ट में महिला को जड़ा था थप्पड़, ADCP संदीप लांबा पर ऐक्शन; जंतर-मंतर से हटाया

जंतर-मंतर पर महिला को थप्पड़ मारने वाले ADCP संदीप लांबा को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया है। हाईकोर्ट में गूंजे इस मामले के बाद दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है।

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला को थप्पड़ मारने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने और भारी विरोध के बाद, नॉर्थ-ईस्ट जिले के एडिशनल डीसीपी (ADCP) संदीप लांबा को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया है और उन्हें वापस उनके जिले में भेज दिया गया है।

हाईकोर्ट में भी गूंजा थप्पड़ कांड बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की गूंज सुनाई दी, जहां 20 जुलाई को हुए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने खुली अदालत में एडीशनल डीसीपी लांबा के दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया। अदालत में वकील ने कहा, "वीडियो में साफ दिख रहा है कि एडीशनल डीसीपी संदीप लांबा किनारे पर शांति से खड़ी एक महिला को बिना किसी उकसावे के थप्पड़ मार रहे हैं।"

उन्होंने सख्त लहजे में कहा, "हमें वर्दी वाले ऐसे गुंडों का नाम लेने से डरना नहीं चाहिए। उन्हें यहां बुलाकर उनके काम की जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों को हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।"

हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली पुलिस से उन दो याचिकाओं पर जवाब मांगा जिनमें आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई को 'संसद की तरफ मार्च' के दौरान प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से अधिक बल का प्रयोग किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पुलिस की कार्रवाई से जुड़े सभी जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और अन्य वीडियोग्राफी शामिल हैं। अदालत ने आदेश दिया, ''प्रतिवादियों की ओर से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए।'' मामले की सुनवाई 11 सितंबर को तय की गई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन, विकास सिंह और गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर (जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे) जरूरत से अधिक बल का प्रयोग किया। हरिहरन ने कहा, ''एक शांतिपूर्ण आंदोलन के खिलाफ बहुत अधिक बर्बरता दिखाई गई... बल का इस्तेमाल जरूरत से अधिक और अनुचित था।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले में उच्च-स्तरीय न्यायिक जांच और एक स्वतंत्र विशेष जाच दल से जांच का आदेश दिया जाना चाहिए।

कौन हैं संदीप लांबा? संदीप लांबा द्वारा एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने के कथित वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। इसके एक दिन बाद, बुधवार को पुलिस सूत्रों ने बताया कि अधिकारी को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया है और उन्हें अपने पोस्टिंग वाले स्टेशन पर वापस जाने के लिए कहा गया है। दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (DANIPS) के अधिकारी लांबा सोमवार को चर्चा में आए, जब CJP के नेतृत्व में संसद तक निकाले जा रहे मार्च को पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने रोका और उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। सोमवार को प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के दौरान, लांबा को कथित तौर पर एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते हुए देखा गया, जिससे भारी विरोध हुआ।

क्या है पूरा मामला? सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर 'संसद मार्च' निकाला जा रहा था। इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षाबलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी दौरान दानिप्स (DANIPS) अधिकारी संदीप लांबा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते नजर आए। इसके बाद से ही पुलिस की कार्रवाई पर तीखी आलोचना हो रही थी।

RAF जवानों पर हमले के मामले में FIR दर्ज इस मामले का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने टॉलस्टॉय मार्ग चौराहे पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के दो जवानों पर हुए हमले के मामले में एफआईआर दर्ज की है। सोशल मीडिया पर 35 सेकंड का एक अन्य वीडियो भी वायरल है, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पार कर रहे आरएएफ जवानों पर हमला करते दिख रहे हैं।