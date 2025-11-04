कौन हैं सूडान में किडनैप हुए भारत के आदर्श बेहरा, अगवा करने वाला RSF बेहद खतरनाक

संक्षेप: सूडान अप्रैल 2023 से सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) और RSF के बीच संघर्ष की चपेट में है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। 2015 की रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने RSF को 'निर्दयी लोग' बताया था।

सूडान में जारी गृहयुद्ध के बीच एक भारतीय नागरिक को अगवा किया गया है। खबर है कि RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स ने जिस शख्स को किडनैप किया है, वह ओडिशा के रहने वाले हैं और सूडान में बीते 2 सालों से एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह हाथ जोड़कर बैठे हैं और ओडिशा सरकार से मदद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि दो सालों से सूडान में उनकी स्थिति बेहद खराब है।

सूडान अप्रैल 2023 से सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) और RSF के बीच संघर्ष की चपेट में है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।

कौन हैं आदर्श बेहरा सूडान में अगवा किए गए शख्स की पहचान आदर्श बेहरा के तौर पर हुई है। वह ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के रहने वाले हैं। पीटीआई भाषा की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि उन्हें खारतूम से लगभग 1,000 किलोमीटर दूर अल फशीर से अगवा किया गया था और माना जा रहा है कि दक्षिण दारफुर में आरएसएफ के गढ़ न्याला ले जाया गया था।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, 36 साल के बेहरा साल 2022 से सूडान में काम कर रहे हैं। वह यहां सुकृति प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करते हैं। चैनल से बातचीत में उनकी पत्नी सुष्मिता ने कहा कि उनके 8 और 3 साल के दो बेटे हैं।

क्या है RSF अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, यह समूह कथित जंजावीद मिलिशिया से बना है, जो साल 2000 में दारफुर क्षेत्र में संघर्ष में शामिल था। खास बात है कि वहां सरकार ही विद्रोह रोकने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही थी। इस संघर्ष में 3 लाख लोगों की मौत हुई थी और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों और मिलिशिया के कमांडरों पर आरोप लगाए थे।

समय के साथ यह बढ़ता गया और साल 2013 में आरएसएफ में तब्दील हो गया था। उस दौरान इसके बलों का इस्तेमाल सीमा सुरक्षा के लिए किया जाता था। साल 2015 में आरएसएफ ने सूडान की सेना के साथ मिलकर सैनिकों को युद्ध में यमन भेजना शुरू कर दिया था। उसी साल समूह को रेग्युलर फोर्स का दर्जा मिला। साल 2017 में आरएसएफ को स्वतंत्र सुरक्षा बल का दर्जा देने वाला कानून पास किया गया।

दारफूर के अलावा आरएसएफ को दक्षिण कोरदोफान जैसे इलाकों में भी भेजा गया, जहां उसपर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे। 2015 की रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस बल को 'निर्दयी लोग' बताया था।

आगे क्या भारत में सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अली एल्टॉम ने कहा कि उनका देश सूडान के अधिकारियों और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। पीटीआई भाषा से बातचीत में उन्होंने कहा, 'जब से भारतीय नागरिक के पकड़े जाने की खबरें सामने आई हैं, तब से हम भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में हैं। इससे पहले भी, सूडान के एक शहर की घेराबंदी के दौरान, मंत्रालय ने वहां एक अन्य भारतीय नागरिक के बारे में हमसे संपर्क किया था, जिसने उन 500 दिनों के दौरान बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना किया था।'

एल्टॉम ने, 'हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। और हमने देखा है कि वे क्या करने में सक्षम हैं। हमें उम्मीद है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि हम उन्हें जल्द ही सुरक्षित वापस आते हुए देख पाएंगे।'