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शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, UP में सामाजिक विकास का मजबूत आधार बन रहा अदाणी फाउंडेशन

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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मिर्जापुर और सोनभद्र में ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े क्षेत्रों के आसपास ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य शिविर, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन से जुड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, UP में सामाजिक विकास का मजबूत आधार बन रहा अदाणी फाउंडेशन

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अदाणी फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन, कौशल विकास और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है। मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, वाराणसी और अमेठी समेत कई जिलों में स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संचालित इन पहलों के माध्यम से हजारों परिवारों को लाभ मिल रहा है। फाउंडेशन का उद्देश्य केवल सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाते हुए सतत विकास को बढ़ावा देना है।

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मिर्जापुर और सोनभद्र में ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े क्षेत्रों के आसपास ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य शिविर, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन और युवाओं के कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण समुदायों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न आजीविका आधारित पहलें भी संचालित की जा रही हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाना है।

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पुनर्वास के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू

कानपुर में अदाणी फाउंडेशन ने क्लबफुट से प्रभावित बच्चों के उपचार और पुनर्वास के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे बच्चों को समय पर इलाज और बेहतर भविष्य की दिशा में सहायता मिल रही है। वाराणसी में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामुदायिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फाउंडेशन विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर सामाजिक विकास और जनभागीदारी को बढ़ावा दे रहा है।

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अमेठी में ग्रामीण विकास, कौशल प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संगठनों को मजबूत बनाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा अदाणी फाउंडेशन देशभर के 19 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सतत आजीविका और सामुदायिक आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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