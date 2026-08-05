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Udhayanidhi Stalin: 'अगर मर्द हो तो...,' गंदी बात कहने वाले उदयनिधि स्टालिन को एक्ट्रेस का चैलेंज

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में फंस गए हैं। अब भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष खुशबू सुंदर ने उन्हें खुला चैलेंज दे दिया है।

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अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर भद्दा टिप्पणी करने वाले विधायक उदयनिधि स्टालिन बुरी तरह फंस गए हैं। (PTI Photo/R Senthilkumar)

तमिलनाडु विधायक उदयनिधि स्टालिन मंच से गंदी बात कहकर फंस गए हैं। अब एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी नेता खुशबू सुंदर ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मंच से किसी महिला को बारे में गलत बातें कहने का अधिकार उन्हें किसने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि महिलाओं के बारे में इस तरह बात करने वाला व्यक्ति कितना कमजोर हो सकता है। स्टालिन को कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दे दी है। उन्हें मंगलवार को पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया था।

एनडीटीवी से बातचीत में सुंदर ने कहा है कि वह पहले भी DMK यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम नेताओं के इस तरह के बयान देख चुकी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से एक और नेता ने उन्हें और अन्य महिलाओं को 'आयटम' कहा था। उन्होंने चुनौती दी है कि बगैर महिला के बारे में गलत बातें किए खड़े होकर दिखाओ।

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DMK को घेरा

उन्होंने कहा, 'मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। मैंने इस तरह की महिलाओं के लिए नफरत भरी बातें पहले भी देखी हैं। और मैंने DMK में महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव होते हुए भी देखा है। वो उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उदयनिधि स्टालिन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि वे युवा हैं और विपक्ष के नेता हैं। वह पहले डिप्टी सीएम और युवा मामलों के मंत्री रह चुके हैं इसलिए मुझे लगा कि वे अलग होंगे, लेकिन यह बहुत हैरानी की बात है कि उदयनिधि स्टालिन इस तरह के बहुत ही घटिया बयान दे रहे हैं। और उन्हें जरा भी पछतावा नहीं है।'

उन्होंने कहा, 'आपको (स्टालिन) किसी महिला को सबके सामने बुरा-भला कहने का हक किसने दिया? और यह सिर्फ उदयनिधि स्टालिन की बात नहीं है, सभी राजनीतिक पार्टियों में ऐसा होता है। अपनी बात साबित करने के लिए आप कब तक किसी महिला को बुरा-भला कहते रहेंगे? किसी महिला के बारे में इतनी अपमानजनक बातें करने के लिए, किसी महिला के कंधे पर बंदूक रखकर यह कहने के लिए कि मैं ताकतवर आदमी हूं, मैं नेता हूं, एक आदमी को कितना कमजोर होना पड़ता है? खुद को नेता कहने पर आपको शर्म आनी चाहिए।'

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दे दिया चैलेंज

सुंदर ने कहा 'अगर आप मर्द हैं, अगर आप खुद को नेता कहते हैं तो महिला के बारे में गलत बातें किए बगैर सामने आएं। देखते हैं कि क्या आप ऐसा कर पाएंगे।' उन्होंने मई में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर कहा, 'डीएमके नेताओं ने खुद ही पार्टी को वोट नहीं दिए। उनके परिवारों ने भी DMK को वोट नहीं दिया। जो लोग ताली बजा रहे हैं या सीटी बजा रहे हैं, वे आम जनता नहीं है। ये आपके अपने चमचे हैं जो हूटिंग कर रहे हैं। ताली और सीटी बजा रहे हैं और एक महिला के अपमानित होने पर मजा ले रहे हैं। यह उनकी महिलाओं के प्रति नफरत भरी और गंदी सोच को दिखाता है।'

क्या था मामला

स्टालिन को मंगलवार को मंच से अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर की गई टिप्पणी के चलते गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाए कि 'तीन हजार पुलिसकर्मियों के साथ हमें चेन्नई से तंजावुर तक सड़क मार्ग से 400 किलोमीटर ले जाया गया। हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया।'

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उन्होंने कहा, 'महिलाओं का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तमिलनाडु की हर मां और बहन को मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं।' उदयनिधि ने इस बात पर निराशा जताई कि कुछ सहयोगी राजनीतिक नेताओं ने भी उनके पूरे भाषण का संदर्भ जाने बिना उनकी आलोचना की।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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