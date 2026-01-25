Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsActor Vijay TVK General Secretary says Have sleeper cells in DMK AIADMK and VCK
डीएमके, AIADMK और वीसीके में हमारे स्लीपर सेल हैं, एक्टर विजय की पार्टी ने मचाई हलचल

डीएमके, AIADMK और वीसीके में हमारे स्लीपर सेल हैं, एक्टर विजय की पार्टी ने मचाई हलचल

संक्षेप:

आदव अर्जुन ने कहा कि TVK नेता विजय के पास DMK और एआईएडीएमके दोनों दलों के सदस्यों में समर्थक हैं, जो पार्टी की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि लोग जानते हैं कि विजय ही तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे।

Jan 25, 2026 02:58 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
TVK के महासचिव आदव अर्जुन ने रविवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने महाबलीपुरम में पार्टी के राज्य और जिला स्तर की विचार-विमर्श बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 'टीवीके के पास द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) और वीसीके में स्लीपर सेल मौजूद हैं।' उन्होंने सीधे डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को संबोधित करते हुए कहा, 'हमारे पास आपके कैबिनेट में भी स्लीपर सेल है। हमारे पास एआईएडीएमके और यहां तक कि वीसीके में भी स्लीपर सेल हैं।'

आदव अर्जुन ने आगे कहा कि टीवीके नेता विजय के पास डीएमके और एआईएडीएमके दोनों दलों के सदस्यों में समर्थक हैं, जो पार्टी की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि लोग जानते हैं कि विजय ही तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। बैठक में टीवीके प्रमुख विजय भी मौजूद थे और पार्टी राज्य में डीएमके सरकार को हटाने के उद्देश्य से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है।

1000-3000 की मदद वाली योजनाओं की आलोचना

TVK लीडर ने अन्य पार्टियों की महिलाओं के लिए घोषित योजनाओं जैसे 1000 या 3000 रुपये की मदद की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अगले पांच साल इन वादों पर भरोसा करके नहीं गंवाने चाहिए। उन्होंने एमजीआर की तरह विजय की तुलना करते हुए कहा कि पार्टी तमिलनाडु की महिलाओं पर मजबूत विश्वास के साथ शुरू की गई है, न कि किसी गठबंधन के भरोसे पर। टीवीके नेता के इन बयानों ने राज्य में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।

Tamilnadu Election
