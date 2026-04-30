MGR, जयललिता और अब विजय... क्या 'थलपति' बनेंगे तमिलनाडु के नए बॉस या कमल हासन जैसा हाल?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल्स में सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी TVK (तमिलगा वेट्री कजगम) ने बड़ा उलटफेर किया है। जानिए क्या विजय बनेंगे किंगमेकर या बनाएंगे अपनी सरकार? पढ़ें विस्तृत विश्लेषण।

तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा के बीच का रिश्ता हमेशा से जादुई रहा है। जब भी रुपहले पर्दे का कोई 'मसीहा' असल जिंदगी में जनता के बीच उतरा है, दक्षिण की राजनीति के समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। एम.जी. रामचंद्रन (MGR) और जे. जयललिता इसके सबसे बड़े और सफल उदाहरण रहे हैं। लेकिन अब, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के खत्म होने के ठीक बाद, एक नया नाम हवाओं में गूंज रहा है- 'थलापति' जोसेफ विजय।

अपनी नई पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के साथ चुनावी मैदान में उतरे विजय ने द्रविड़ियन राजनीति के दशकों पुराने 'DMK बनाम AIADMK' मॉडल की जड़ें हिला दी हैं। ताजा आंकड़ों और जमीनी हकीकत के जरिए समझते हैं कि आखिर क्यों 51 वर्षीय विजय तमिलनाडु की राजनीति के अगले G.O.A.T (Greatest of All Time) बनने की राह पर हैं।

ताजा एग्जिट पोल: एक ऐतिहासिक डेब्यू के संकेत 23 अप्रैल 2026 को हुए मतदान के बाद, 4 मई को आने वाले नतीजों का सभी को इंतजार है। लेकिन कल यानी 29 अप्रैल को जारी हुए एग्जिट पोल्स ने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। एग्जिट पोल्स के आंकड़े बताते हैं कि सुपरस्टार विजय की नई पार्टी इस चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। कुछ अनुमानों के अनुसार विजय DMK और AIADMK के बीच होने वाले कड़े मुकाबले में 'किंगमेकर' बन सकते हैं, जबकि कुछ पोल्स तो राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना भी जता रहे हैं।

विभिन्न एग्जिट पोल एजेंसियों ने विजय की पार्टी TVK के लिए अलग-अलग अनुमान जताए हैं। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला अनुमान ऐक्सिस माय इंडिया (Axis My India) का है, जिसने TVK को 98 से 120 सीटें मिलने की संभावना जताई है, जो उन्हें सरकार बनाने के बेहद करीब लाकर एक बड़ा उलटफेर कर सकता है। पीपल्स इनसाइट (People’s Insight) के अनुसार पार्टी 30 से 40 सीटें जीतकर राज्य में एक मजबूत तीसरे मोर्चे के रूप में उभर सकती है। वहीं, पी-मार्क (P-Marq) ने 16 से 26 सीटें और पीपल्स पल्स (People’s Pulse) ने 18 से 24 सीटों का अनुमान लगाया है; इन दोनों के मुताबिक विजय त्रिशंकु विधानसभा में सत्ता का संतुलन तय करने वाले निर्णायक 'किंगमेकर' साबित हो सकते हैं। इसके अलावा, मैट्रिज (Matrize) ने 10 से 12 सीटों के साथ एक नई पार्टी के रूप में प्रभावशाली शुरुआत की बात कही है, जबकि CNN-News18 के वोटवाइब (VoteVibe) ने सबसे कम 4 से 10 सीटों का अनुमान जताया है, जो मुख्य रूप से उनकी 'वोट कटवा' भूमिका की ओर इशारा करता है।

MGR और जयललिता की विरासत का आधुनिक संस्करण MGR और जयललिता ने अपनी सिनेमाई लोकप्रियता को गरीबों और महिलाओं के उत्थान से जोड़कर एक मजबूत वोट बैंक बनाया था। विजय उसी फॉर्मूले को 21वीं सदी के डिजिटल युग में लागू कर रहे हैं।

जहां MGR की ताकत उनका 'करिश्मा' था, वहीं विजय की ताकत उनका करिश्मा और युवाओं व महिलाओं के बीच उनकी बेजोड़ अपील है। जिस तरह से उन्होंने खुद को एक 'सिनेमा स्टार' से 'जनता के नेता' में ढाला है, वह पुराने दौर के दिग्गजों की याद दिलाता है।

एम.जी. रामचंद्रन ने अपनी लोकप्रियता को एक मजबूत सत्ताधारी पार्टी (AIADMK) में बदल दिया था। वहीं, मशहूर पटकथा लेखक और पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि और जे. जयललिता ने लंबे समय तक चलने वाला राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किया। इन्होंने सिर्फ राजनीति में प्रवेश ही नहीं किया, बल्कि उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया।

दूसरी ओर, कमल हासन जैसे सुपरस्टार्स को शुरुआत में चर्चा तो मिली, लेकिन वे कोई बड़ा चुनावी प्रभाव नहीं छोड़ पाए और उनका क्रेज धीरे-धीरे कम हो गया। रजनीकांत, जिन्हें भगवान जैसा दर्जा प्राप्त है, उन्होंने कभी पूरी तरह से चुनावी मैदान में कदम ही नहीं रखा।

2026 चुनाव में TVK की 'मास्टरक्लास' रणनीतियां विजय की राजनीतिक सफलता केवल उनके स्टारडम का नतीजा नहीं है। उनकी प्रचार रणनीति बेहद आक्रामक, आधुनिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई थी।

होलोग्राम और डिजिटल रैलियां: विजय ने एक ही समय में कई गांवों में खुद को 'लाइव' दिखाने के लिए होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल किया। इसने उन ग्रामीण मतदाताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया जहां पारंपरिक रैलियां नहीं पहुंच सकती थीं।

'व्हिसल कोलम': महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए विजय ने माताओं से अपने घरों के बाहर TVK के चुनाव चिह्न 'सीटी' (Whistle) के आकार की रंगोली (कोलम) बनाने की अपील की। इसने हर घर के दरवाजे को TVK के एक मुफ्त राजनीतिक बिलबोर्ड में बदल दिया।

'किड-फ्लुएंसिंग': यह एक बेहद भावुक लेकिन विवादास्पद कदम था। विजय ने बच्चों से अपील की कि वे अपने माता-पिता से TVK को वोट देने की जिद करें। सोशल मीडिया पर ऐसे अनगिनत वीडियो वायरल हुए जिनमें बच्चे अपने माता-पिता से "सीटी को वोट देने" का वादा ले रहे थे।

साइलेंस पीरियड को मात: चुनाव से 48 घंटे पहले आचार संहिता (MCC) के तहत प्रचार थम जाता है। लेकिन वोटिंग वाले दिन (23 अप्रैल) विजय के हजारों समर्थक 'सफेद शर्ट और खाकी पैंट' पहनकर मतदान करने पहुंचे। यह एक साइलेंट लेकिन बेहद शक्तिशाली विजुअल कैंपेन था।

चुनौतियां और जमीनी हकीकत: चमक के पीछे का सच हालांकि यह सफर पूरी तरह से आसान नहीं रहा है। विजय को एक परिपक्व राजनेता के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना भी करना पड़ा है।

करूर की दुखद घटना: प्रचार के दौरान करूर में हुई एक रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई। इसने भीड़ प्रबंधन और राजनीतिक रैलियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए।

मतदान केंद्र पर अफरा-तफरी: 23 अप्रैल को चेन्नई के ईसीआर बूथ पर जब विजय वोट डालने पहुंचे, तो उनके फैंस की भारी भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिससे बुजुर्ग मतदाताओं को भारी परेशानी हुई।

ये घटनाएं याद दिलाती हैं कि एक 'सिनेमा आइकन' होने और एक 'प्रशासनिक नेता' होने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। एक राज्य को चलाने के लिए सिर्फ क्रेज नहीं, बल्कि सुशासन की जरूरत होती है।