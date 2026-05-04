ऐक्टर विजय का सियासत के परदे पर सिनेमाई डेब्यू, TVK ने तमिलनाडु में बजा दी सीटी
Vijay Thalapathy: ऐक्टर विजय का सियासत के पर्दे पर सिनेमाई डेब्यू होता नजर आ रहा है। टीवीके का चुनाव चिह्न ‘सीटी’ (व्हिसल) है और कहना गलत नहीं होगा कि टीवीके ने तमिलनाडु में सीटी बजा दी है।
Vijay Thalapathy: ऐक्टर विजय का सियासत के पर्दे पर सिनेमाई डेब्यू होता नजर आ रहा है। टीवीके का चुनाव चिह्न ‘सीटी’ (व्हिसल) है और कहना गलत नहीं होगा कि टीवीके ने तमिलनाडु में सीटी बजा दी है। फिल्म अभिनेता थलपति विजय ने अपनी तमाम फिल्मों में प्रभावशाली भूमिकाएं निभाई हैं। ऐसे में जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर तमिलनाडु में सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया तो कई सवाल उठे थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या वह अपनी सियासी पारी में भी सिनेमा जगत सरीखी सफलता हासिल कर सकेंगे? लेकिन 4 मई को जब तमिलनाडु में काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों से ही टीवीके ने जो बढ़त बनाई, उसने सभी को हैरान कर दिया। नई नवेली पार्टी टीवीके सियासत के धुरंधरों को पटखनी देती नजर आई। आम यह रहा कि सत्ताधारी डीएमके 50 सीटों के अंदर सिमटती नजर आ रही है। वहीं, एडीएमके का आंकड़ा भी 66 तक रहा।
मुश्किलों भरा सफर
वैसे थलपति विजय के लिए यह सफर बहुत आसान नहीं रहा। तमाम तरह के विवादों से उनका सामना हुआ। चाहे वो करूर रैली में हुआ हादसा हो या फिर इस हादसे के बाद सीबीआई जांच। हर कदम पर विजय के लिए मुश्किलें थीं। इसके अलावा लगातार विपक्षी दलों ने उनके ऊपर हमला किया। विजय ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहाकि अगर स्टालिन के पास ताकत होती तो वह उन्हें चुनाव प्रचार तक नहीं करने देते। लेकिन इन सारे झंझावातों को झेलते हुए विजय की पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया है।
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उम्मीदवार चुनने में लिए अलग रणनीति
थलपति विजय ने अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए भी अलग रणनीति अपनाई थी। विधानसभा चुनावों के लिए विजय ने बाकायदा इंटरव्यू लेकर उम्मीदवारों का चयन किया था। टीवीके के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताने वाले 4,200 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। वहीं, युवाओं के बीच विजय की लोकप्रियता को भी एक अहम फैक्टर माना जा रहा है। चुनाव के दौरान भी विजय की पार्टी के लिए लोग बड़ी संख्या में वॉलंटियर करते नजर आ रहे थे।
पार्टी का भी भरोसा
टीवीके के नेता केए सेंगोट्टईयन ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न एग्जिट पोल के निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा था कि विजय 200 सीटों पर जीत हासिल करेंगे और तमिलनाडु की सत्ता संभालेंगे। जनता पहले ही यह तय कर चुकी थी। उन्होंने कहाकि तमिलनाडु और देश के इतिहास में हमने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और समाजवादी क्रांति देखी हैं। अब हमारे नेता थलपति की ‘सीटी क्रांति’ केवल तमिलनाडु में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जानी जाएगी। यही होने जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।