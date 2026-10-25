सीएम विजय की ही राह पर निकले धनुष? महिला टीम के साथ बड़ी मीटिंग; क्या होगा अगला कदम
धनुष ने अपने प्रशंसकों के एसोसिएशन को वेलफेयर एसोसिएशन में बदलने के बाद चेन्नई के कॉलेज में बड़े इवेंट का आयोजन किया है। हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से राजनीति में एंट्री को लेकर कोई बयान नहीं दिया है।
ऐक्टर विजय के राजनेता बनने और फिर चुनावी मैदान में उतरने के बाद तमिलनाडु की राजनीति एकदम से बदल गई है। अब धनुष ने भी राजानीति में कदम रखने के संकेत दे दिए हैं। वहीं चेन्नई के कॉलेज में होने वाली मीटिंग से पहले कैंपस में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। अलग-अलग जिलों से धनुष के वेलकम के लिए आई महिला टीम एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से “हमारा प्यारा भाई धनुष, हमारा लीडर” जैसे स्लोगन वाले बड़े-बड़े बैनर लगाए गए हैं। सेम्मनजेरी जेप्पियार कॉलेज कैंपस में यह इवेंट आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि धनुष ने अपने फैन एसोसिएशन का नाम बदलकर धनुष नरपनी इयक्कम यानी धनुष वेलफेयर मूवमेंट रखा है।
हज़ारों एडमिनिस्ट्रेटर ले रहीं हिस्सा
एक्टर धनुष रविवार सुबह इस इवेंट में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। जिस हॉल में उनका कार्यक्रम रखा गया है उसमें करीब 3 हजार लोग बैठ सकते हैं। इस कार्यक्रम में पूरे तमिलनाडु से लगभग 3,000 से 5,000 महिला टीम एडमिनिस्ट्रेटर और मेंबर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस इवेंट में ऐक्टर धनुष महिला कार्यकर्ताओं के साथ फोटो खिंचवाने के साथ उन्हें तोहफे भी बांट सकते हैं।
क्या होगा धनुष का अगला कदम?
धनुष ने एक चैरिटी मूवमेंट चला दिया है। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके अपने संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। अब देखना है कि इस चैरिटी मूवमेंट को धनुष क्या दिशा देते हैं। सीएम विजय की तरह वह इसे बाद में पार्टी में तब्दील कर देंगे या फिर सामाजिक कार्यों को ही आगे बढ़ाएंगे।
रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से धनुष दिल्ली में बड़े नेताओं से भी संपर्क साध रहे हैं। संभव है कि 2028 के बाद वह तमिलनाडु के राजनीतिक मैदान में खुलकर उतरें। हालांकि विजय की टीवीके के आगे इतनी जल्दी लोकप्रियता हासिल करना आसान काम नहीं है। इस बात में भी शक नहीं है कि सिनेमा की लोकप्रियता उन्हें राजनीति में भी मदद कर सकती है। फिलहाल समय ही तय करेगा कि जनता किसका साथ देगी।
विजय ने भी किया है स्वागत
सीएम विजय ने धनुष की पॉलिटिकल एंट्री की चर्चाओं का स्वागत किया है। टीवीके के प्रवक्ता ने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है कि टीवीके का राजनीतिक सफर लोगों को प्रेरित कर रहा है। हालांकि विजय की राजनीति की यात्रा भी काफी लंबी रही है। कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। वहीं जानकारों का कहना है कि इसी तरह विजय ने भी शुरुआत में अपने प्रशंसकों के नेटवर्क को वेलफेयर एसोसिएशन में बदला था। इसके बाद उन्होंने चैरिटी का काम शुरू किया। बाद में यही नेटवर्क उनकी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बन गया।
तमिलनाडु की राजनीति में अहम रहा है सिनेमा
तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से सिनेमा से जुड़ी रही है। एम करुणानिधि, सीएन अन्नादुरई जैसे पटकथा लेखक तमिलनाडु की राजनीति में शीर्ष पर रहे। वहीं एमजी रामचंद्रन और जयललिता भी फिल्म स्टार थीं। हालांकि यह गारंटी नहीं दी जा सकती की स्टारडम के दम पर राजनीति में कमाल किया जा सकता है। धनुष ने औपचारिक रूप से राजनीति की शुरुआत नहीं की है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें