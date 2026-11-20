जून 2024 में ऐश्वर्या सरजा और उमापति रमैया के बीच हुई भव्य शादी की तस्वीरें सोशल मिडिया पर खूब वायरल हुई थीं। हालांकि इसके कुछ समय बाद यह अफवाह उड़ने लगी कि ऐश्वर्या और उमापति के बीच सब कुछ ठीक नहीं है।

अभिनेता अर्जुन सरजा की बड़ी बेटी ऐश्वर्या सरजा बीते काफी समय से सुर्खियों में रही हैं। इसकी वजह है उनकी वैवाहिक जिंदगी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ऐश्वर्या और उनके पति उमापति रमैया के बीच रिश्ता टूटने की कगार पर है। अब इस कलह की खबरों पर अर्जुन सरजा ने खुद चुप्पी तोड़ी है। बेटी के खिलाफ आरोप लगाने वालों पर अर्जुन सरजा भड़क गए। यही नहीं उन्होंने इस मामले को लेकर लिखित शिकायत भी दर्ज करा दी है।

अर्जुन सरजा ने इसे लेकर गुरुवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया है। बयान में उन्होंने बेटी को लेकर अफवाह फैलाने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ऐश्वर्या को 'शराबी' बताने वाले दावों पर भी करारा पलटवार किया। उन्होंने इन आरोपों को गैर-जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक बताते हुए लिखा, "सम्मान और गरिमा से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए।” सरजा ने यह भी बताया कि उन्होंने इसे लेकर अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

‘किसी को हक नहीं’ अर्जुन सरजा ने कहा है कि पब्लिक स्क्रूटनी के नाम पर किसी को भी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने या किसी को बदनाम करने का अधिकार नहीं है। बयान में उन्होंने लिखा, “बिना किसी आधार के एक महिला को शराबी कहना और ऐसे निराधार और अपमानजनक टिप्पणियां करना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” अभिनेता ने लिखा कि उनके परिवार ने शुरुआत में चुप रहना उचित समझा था, लेकिन अब मामला बढ़ गया है। उन्होंने लिखा, “हमने हमेशा माना है कि मौन अक्सर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन चुप्पी को कभी भी स्वीकृति नहीं समझा जाना चाहिए… इसलिए हमने संबंधित अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराकर उचित कदम उठाए हैं।”

सिर्फ मेरी बेटी की बात नहीं- सरजा अर्जुन सरजा ने आगे लिखा कि यह बात सिर्फ उनकी बेटी की नहीं है, बल्कि हर महिला के सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा, "यह बात सिर्फ मेरी बेटी की नहीं है। यह हर उस महिला की है जिसकी गरिमा पर सवाल उठाए जाते हैं और जिसकी व्यक्तिगत पसंद को सार्वजनिक फैसले का विषय बना दिया जाता है। जिन महिलाओं को अपने परिवार का समर्थन नहीं मिल पाता, उनके लिए ऐसे आरोप बेहद नुकसानदेह हो सकते हैं। उनके लिए पहले से ही कठिन सफर और भी मुश्किल हो जाता है। किसी भी महिला को इसका सामना नहीं करना चाहिए…।"

कैसे शुरू हुआ विवाद? दरअसल बीते कुछ समय से ही ऐश्वर्या और उमापति के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही थीं। मामले को तूल तब मिला जब खबरें आईं कि उमापति, ऐश्वर्या की छोटी बहन अंजना की शादी में नहीं आए। सोशल मीडिया यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि ऐश्वर्या ने इस साल उमापति को बधाई भी नहीं दी। इस तरह एक एक तार जोड़कर कई चैनल यह भी कहने लगे कि ऐश्वर्या का जल्द ही तलाक होने वाला है। कई यूट्यूब चैनल ने तो अलगाव की खबरें भी चला दीं।