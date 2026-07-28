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CJP वाले पार्टी कर रहे, प्रदर्शनकारियों को भूखा-प्यासा अपने हाल पर छोड़ दिया; भड़के एक्टिविस्ट

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं का एक वीडियो वायरल होने के बाद उनकी खूब आलोचना हो रही है। आरोप है कि CJP के नेता एक महीने से जंतर-मंतर पर डटे लोगों को उनकी हालत पर छोड़कर वे जश्न मना रहे थे।

Activist Meghnad S has accused CJP leaders of partying
रेजिग्नेशन पार्टी मनाते दिखे दास

नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को जहां एक ओर बड़ी राजनीतिक जीत मिली है, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन खत्म होते ही पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक और यूट्यूबर मेघनाद एस ने CJP नेताओं पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होते ही पार्टी नेताओं ने जंतर-मंतर पर एक महीने से डटे छात्रों और वॉलिंटियर्स को बेसहारा और भूखा-प्यासा छोड़ दिया और खुद जश्न मनाने में व्यस्त हो गए।

दरअसल हाल ही में CJP के नेताओं का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में CJP के प्रवक्ता सौरव दास एक इंडोर हॉल में बच्चों और समर्थकों के साथ डांस करते और 'रेजिग्नेशन पार्टी' मनाते दिख रहे थे। कुछ नेता डांस करते भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर भड़के मेघनाद ने लिखा, "सुबह 4 बजे यह वीडियो देख रहा हूं। मैं और मेरे कुछ साथी पिछले दो दिनों से अपने पैसों से उन बेसहारा और भूखे वॉलिंटियर्स को घर भेज रहे हैं, जिन्हें CJP नेताओं ने जंतर-मंतर पर अकेला छोड़ दिया।” मेघनाद ने आगे दावा किया कि जैसे ही CJP नेता जंतर-मंतर से हटे, दिल्ली पुलिस ने आकर छात्रों का सामान हटा दिया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया।

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उन्होंने लिखा, “70 से ज्यादा छात्र और वॉलिंटियर्स दिल्ली में बिना खाने और शेल्टर के भटक रहे थे क्योंकि आपने उनकी परवाह करना बंद कर दिया। बधाई हो CJP, आप भी आखिरकार एक आम राजनीतिक पार्टी बन ही गए!” मेघनाथ ने ऐसे बेसहारा छात्रों के लिए रेलवे तत्काल टिकट और इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर में ठहरने का इंतजाम कराने की भी जानकारी दी।

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जुनैद का भी छलका दर्द

CJP नेताओं पर सिर्फ मेघनाद ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने भी सवाल उठाए हैं जिन्होंने महीने भर चले इस आंदोलन में दिन-रात मदद की थी। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए लगातार भोजन मुहैया कराने वाले जुनैद का एक वीडियो भी सामने आया है। जुनैद ने लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि आंदोलन खत्म होने के बाद CJP नेता जब जाने लगे, तो उन्होंने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया।

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CJP प्रवक्ता ने सफाई में क्या कहा?

बढ़ते विवाद और आलोचनाओं के बाद CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरव दास ने सफाई दी है सौरव दास ने कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वह पार्टी कोई 5-स्टार होटल में नहीं थी, बल्कि एक साधारण 2-3 स्टार वेन्यू का बेसमेंट हॉल था।उन्होंने कहा कि वहां 150 से 200 वॉलिंटियर्स इकट्ठा हुए थे। ये लोग पिछले 37 दिनों से सड़कों पर डटे हुए थे। CJP उन्हें धन्यवाद देना चाहती थी। सौरभ दास ने इंडिया टुडे से कहा, "डांस का छोटा सा वीडियो वायरल हो गया, लेकिन उससे पहले हम जमीन पर बैठकर एक-एक वॉलिंटियर से दिल से बात कर रहे थे और उनकी घर वापसी का इंतजाम कर रहे थे। हम पर्दे के पीछे भी काम कर रहे थे।"

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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CJP Protest Cockroach Janta Party
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