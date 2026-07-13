बारुईपुर में मॉब लिंचिंग मामले में ऐक्शन, नेता लाहेक खान गिरफ्तार; लड़ चुके विधानसभा चुनाव

सूर्यापुर के एक तालाब से नाबालिग बच्ची का शव मिला था। बच्ची के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। इस घटना के बाद भारी विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया था और रेल सेवा भी ठप कर दी गई थी।

पश्चिम बंगाल के बारुईपुर शहर में एक किशोरी से कथित बलात्कार और उसकी हत्या के विरोध में भड़की हिंसा के सिलसिले में रविवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता लहेक अली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर थाना क्षेत्र के सूर्यपुर में पांच जुलाई को हुई हिंसा के मामले में अली पहले नेता हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, चार जुलाई को लापता हुई किशोरी का शव अगले दिन सूर्यपुर हाट इलाके के एक तालाब से बरामद किया गया था। इसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस दौरान उग्र भीड़ ने अपराध में शामिल होने के संदेह में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की, टायर में आग लगा दी और सड़कों पर यातायात को जाम कर दिया था, जिससे इलाके में जनजीवन प्रभावित हो गया।

पुलिस का दावा है कि लहेक अली ने ही इस हिंसा को भड़काया था। लहेक अली इस वर्ष की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में बारुईपुर पश्चिम सीट से माकपा के उम्मीदवार थे।

CM शुभेंदु अधिकारी ने की थी मुलाकात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को बारुईपुर में कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की शिकार नाबालिग बच्ची और उसके बाद मॉब लिंचिंग में मारे गए इंद्रजीत मंडल के परिजनों से मुलाकात की थी। उन्होंने दोनों परिवारों को सरकारी सहायता का भरोसा दिया और कहा कि दोनों मामलों के दोषियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलेगी।

अधिकारी ने कहा, 'हम उस युवा को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन सरकार ने उसके परिवार की जिम्मेदारी ली है। उसके हत्यारों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलेगी।' उन्होंने आरोप लगाया कि मंडल को नाम से पहचानकर मारा गया था और दावा किया कि मतदाताओं ने जिन राजनीतिक तत्वों को खारिज कर दिया है, उन्होंने इस हिंसा को भड़काया था। उन्होंने बताया कि वीडियो फुटेज में पहचाने गए सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें बक्खाली और दीघा से पकड़े गये संदिग्ध भी शामिल हैं।

पीड़िता के परिवार ने की थी पुलिस चौकी की मांग मुख्यमंत्री ने सूर्यापुर में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया था। उन्होंने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में पीड़िता के परिवार ने उनसे मुलाकात के दौरान इसकी मांग की थी, जिसे महज चार दिन में तैयार कर दिया गया। परिजनों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री अधिकारी ने कहा कि सरकार जांच की शुरुआत से ही पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी रही है।