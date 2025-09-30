कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों पर बड़ा ऐक्शन, NIA ने कुर्क कर दी संपत्ति

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में एनआईए ने आतंकियों के एक मददगार की संपत्ति कुर्क कर दी है। इससे पहले भी एनआईए कई आतंकियों पर कार्रवाई कर चुका है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों का समर्थन करने वालों या फिर मदद करने वालों पर एनआईए बड़ी कार्रवाई कर रहा है। सोमवार को भी शोपियां में आतंकी के एक मददगार की संपत्ति कुर्क कर दी गई। इससे पहले गुरुवार को भी एनआईए ने हिज्बुल मुजाहिद्दीन के एक आतंकी पर ऐक्शन लेते हुए उसकी संपत्ति कुर्क कर दी थी। वह प्रतिबंधित संगठनों को हथियार और गोला बारूद पहुंचाने काम करता था।

जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत के आदेश पर, एजेंसी ने तारिक अहमद मीर की अचल संपत्तियां ज़ब्त की थीं। मीर को अप्रैल में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। ज़ब्त की गई संपत्तियों में 780 वर्ग फुट ज़मीन पर बनी एक कंक्रीट की एक मंजिला आवासीय इमारत और जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के मालदेरा गांव में आठ मरला ज़मीन का एक टुकड़ा शामिल थी, जो एक बाग़ के आकार का है। जांच एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के सदस्य सैयद नवीद मुश्ताक के सहयोगी मीर के खिलाफ अक्टूबर 2024 में एनआईए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। बयान में कहा गया है, "आज संपत्ति की कुर्की भारत की शांति, स्थिरता और सद्भाव को बाधित करने के उद्देश्य से कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई का हिस्सा थीं।"