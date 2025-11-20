Hindustan Hindi News
रॉबर्ट वाड्रा पर ED ने कसा शिकंजा, संजय भंडारी केस में बनाया आरोपी; चार्जशीट फाइल

रॉबर्ट वाड्रा पर ED ने कसा शिकंजा, संजय भंडारी केस में बनाया आरोपी; चार्जशीट फाइल

संक्षेप: ED ने संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट) फाइल की है। ED ने संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को नौवां आरोपी बनाया है। 

Thu, 20 Nov 2025 05:23 PMPramod Praveen पीटीआई, नई दिल्ली
विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जीजा और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फिर शिकंजा कस दिया है। ED ने ब्रिटेन में रह रहे हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट) फाइल की है। ED ने संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को नौवां आरोपी बनाया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट इस मामले पर 6 दिसंबर को सुनवाई करेगी।

अधिकारियों ने बताया कि अभियोजन की शिकायत यहां विशेष धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) अदालत में दायर की गई है। वाड्रा के खिलाफ धनशोधन के मामले में यह दूसरा आरोप पत्र है। जुलाई में, ईडी ने हरियाणा के शिकोहपुर में एक ज़मीन सौदे में कथित गड़बड़ियों से जुड़े धनशोध मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। ईडी भंडारी से जुड़े मामले में 56 साल के वाद्रा से पहले पूछताछ कर चुकी है।

भंडारी के प्रत्यर्पण का आग्रह ब्रिटेन की अदालत ने खारिज कर दिया था। उसे जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। दिल्ली में आयकर विभाग के 2016 में 63 वर्षीय भंडारी के यहां छापा मारने के बाद वह लंदन भाग गया था। ईडी ने फरवरी 2017 में भंडारी और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। यह मामला 2015 के कालाधन रोकथाम कानून के तहत उसके खिलाफ दाखिल आयकर विभाग के आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया गया था।

एजेंसी ने उसके मामले में पहले दो आरोप पत्र दायर किए हैं, साथ ही वह लंदन में स्थित एक घर के संबंध में भंडारी के वाड्रा के साथ रिश्तों की भी जांच कर रही है। वाड्रा ने इस बात से इनकार किया है कि लंदन में उनके पास प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई संपत्ति है।

