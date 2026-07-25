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देश की तबाही का हिसाब दीजिए; प्रधान के इस्तीफे के पहले जंतर मंतर पर गूंजा यह गाना

By Upendra Thapak
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भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसके बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा बनाया गया एक गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदर्शन स्थल पर भी यह गाना लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ था।

New Delhi, Jul 25 (ANI): Protesters celebrate at Jantar Mantar after Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigns from his post, in New Delhi on Saturday. (ANI Photo/Sumit)
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर खूब मना जश्न।

शनिवार का दिन केंद्र की भाजपा सरकार के लिए थोड़ा परेशानी भरा रहा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सरकार के साथ बातचीत करके कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपने प्रोटेस्ट को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ यह आंदोलन तो समाप्त हो गया लेकिन इस आंदोलन से एक पुराना गाना एक बार फिर से वायरल हो रहा है। यह गाना जंतर-मंतर पर युवाओं का फेवरेट बन गया है। यह गाना है- 'देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए।'

एक महीने तक चले इस प्रोटेस्ट में केवल गाने ही नहीं बल्कि हजारों पोस्टर, मीम्स भी वायरल हुए। लेकिन यह गाना जंतर मंतर पर लोगों के लिए एक एंथम बन गया। मूल रूप से यह गाना 'मंजर भोपाली' की कविता 'मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए' से प्रेरित है। लेकिन जंतर मंतर पर मौजूद जेन-जी ने इसे अपने हिसाब से बदल लिया है। इसी गाने की दम पर लोगों ने सरकार से नीट पेपर लीक के मामले में जवाबदेही की मांग की।

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प्रदर्शनकारियों ने बनाया नया गाना

स्थानीय प्रदर्शनकारियों के लिए यह केवल एक गीत नहीं था, बल्कि इसमें नीट के जुड़े तमाम सवालों को भी पिरोया गया था। इसके बोल कुछ इस प्रकार थे।

"मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए।

युवा सारे देश के सड़क पर आ गए, NEET पेपर लीक पर तुम चुप्पी खा गए।

भगवान को भी लूट कर ठेंगा दिखा गए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए।

आजाद हर आवाज को ये शोर कह गए, इंसाफ मांगे इनसे ये देशद्रोह कह गए।

तड़पती रही बेटियाँ, ये मौन रह गए, जलते मणिपुर का भी इलाज कीजिए।

मंदिरों के नाम पर तुम वोट ले गए, उसका चंदा, रोजगार और तुम्हारे दोस्त देश बेच के करोड़ ले गए।

धर्म के ठेकेदार, इंसाफ कीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए।"

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बेबाकी से देश को मुद्दों को सरकार के सामने रखता है यह गाना

यह गीत देश के तमाम मुद्दों को सरकार के सामने बड़ी ही बेबाकी के साथ रखता है। जंतर मंतर पर यह गाना लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था। इसी प्रकार सोशल मीडिया में भी लोगों ने इस जमकर शेयर किया है।

आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने आज प्रदर्शनकारियों की मांगें मान ली हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ सरकार ने नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिजनों के एक-एक करोड़ रुपए और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हिंसा के मामलों को वापस लेने की मांग को स्वीकार किया है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपने प्रदर्शन को वापस लिया और प्रदर्शनकारियों से घर वापस जाने का आह्वान किया।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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