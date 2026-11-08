लद्दाख में ABVP ने लहराया परचम, 8 में से 5 सीटों पर कब्जा; विपक्ष बोला- कहां सोई है कांग्रेस?
अमित शाह सहित भाजपा नेताओं ने इन नतीजों को लद्दाख की टकराव वाली राजनीति को खारिज किए जाने के रूप में पेश किया है। उन्होंने दावा किया कि युवाओं ने विभाजनकारी और अराजक ताकतों के बजाय राष्ट्रवाद को चुना है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की छात्रा शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने लद्दाख विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीत का परचम लहराया है। इस जीत ने BJP को खुश कर दिया है, लेकिन लद्दाख के राजनीतिक और सामाजिक समूहों के बीच एकता में दरार को भी उजागर करके रख दिया है। लद्दाख में अधिक अधिकारों के लिए लंबे समय से चल रहे आंदोलन के नेताओं ने कहा कि वे तब हैरान रह गए जब ABVP ने लेह में छात्र संघ की आठ में से पांच सीटों पर जीत हासिल कर ली।
लद्दाख के नेताओं ने कहा कि उन्हें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उनका मानना है कि शायद कुछ सफल उम्मीदवारों को खरीद लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित BJP के नेताओं ने इन नतीजों को लद्दाख की टकराव वाली राजनीति को खारिज किए जाने के रूप में पेश किया है। उन्होंने दावा किया कि युवाओं ने विभाजनकारी और अराजक ताकतों के बजाय राष्ट्रवाद को चुना है।
किस पद पर कौन हुए निर्वाचित?
आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव में दावा नामग्याल अध्यक्ष, त्सेरिंग यांगडोल उपाध्यक्ष, स्टैनजिन रिग्डोल महासचिव, राबस्किट डोलमा संयुक्त सचिव और तेनजिन त्सेवांग खेल सचिव के पद पर निर्वाचित हुए हैं। एबीवीपी के अलावा स्टैनजिन इंगजल कोषाध्यक्ष, मेफम आंग्मो सांस्कृतिक सचिव और शराफत अली मीडिया सचिव के पद पर निर्वाचित हुए हैं।
कुछ छात्र नेताओं को खरीद लिया: विपक्ष
लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन चेरिंग दोरजे लाक्रुक ने कहा कि इन नतीजों ने उन्हें सचमुच हैरान कर दिया है। उन्होंने टेलीग्राफ से कहा, "मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ छात्र नेताओं को खरीद लिया है। वे यहां बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। BJP के वरिष्ठ मंत्री अंधेरे में उम्मीद की एक किरण देख रहे हैं और उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। असल में यहां केंद्र के खिलाफ काफी गुस्सा है।" आपको बता दें कि लेह एपेक्स बॉडी लद्दाख के लिए अधिकारों की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले दो गठबंधनों में से एक है।
कहां सोई है कांग्रेस: लाक्रुक
लाक्रुक ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि छात्र अंधेरे में थे और कांग्रेस तो कहीं दिखी ही नहीं। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पता नहीं कांग्रेस कहां सो रही थी।" लाक्रुक ने कहा कि लद्दाख के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग को लेकर लोग एकजुट हैं, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं।
बिखर गई विपक्षी एकता
लद्दाख विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष स्टैनजिन कुनसाल ने लाकरुक की बात का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ उम्मीदवारों को प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिलाया गया था। उन्होंने कहा, "जहां तक मुझे पता है केवल अध्यक्ष ही ABVP से थे। बाकी लोग शायद बाद में उनके साथ जुड़े। इसके अलावा हर पद के लिए लगभग तीन-तीन उम्मीदवार थे। इस वजह से विपक्ष के वोट बंट गए।"
लद्दाख से ABVP की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य दोरजे नामग्याल ने लाक्रुक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि ABVP का ध्यान केवल छात्रों से जुड़े मुद्दों पर है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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