ABVP ने भी तोड़ी चुप्पी, चंद्रशेखर आजाद की सदस्यता पर दे दिया बड़ा बयान
चंद्रशेखर आजाद का एबीवीपी से कनेक्शन के दावे को लेकर छात्र संगठन ने चुप्पी तोड़ दी है। एबीवीपी ने कहा कि पत्रकार ने गलत दावा किया है और यह केवल राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास है।
आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद और अखिल भारतीय विद्या परिषद के बीच कनेक्शन के दावे पर दक्षिणपंथी छात्र संगठन ने चुप्पी तो़ड़ दी है। एबीवीपी ने इसका खंडन करते हुए पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी को निशाने पर लिया। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि वह कांग्रेस की विचारधारा के हिसाब से पत्रकारिता करती हैं और राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने में लगी हैं। एबीवीपी ने कहा कि चंद्रशेखऱ आजाद का उससे कोई संपर्क नहीं है और ना ही वह कभी कार्यकर्ता रहे हैं।
एबीवीपी ने क्या कहा
एबीवीपी ने बयान जारी करते हुए कहा, 'कांग्रेस के दौर में सक्रिय रहीं और कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप पत्रकारिता करने वाली स्वाति चतुर्वेदी जी यदि आज भी राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने में लगी हैं, तो यह पत्रकारिता के मूल्यों के लिए चिंताजनक है।' बयान में आगे कहा गया, स्वाति चतुर्वेदी जी द्वारा एक व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जोड़कर प्रस्तुत किया जाना पूरी तरह निराधार है। एबीवीपी स्पष्ट करना चाहती है कि संबंधित व्यक्ति का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कभी कोई संबंध नहीं रहा है और न ही वह परिषद का कार्यकर्ता रहा है। ABVP ने कहा, 'बिना किसी तथ्यात्मक आधार के किसी व्यक्ति को संगठन से जोड़ना और फिर उसके आधार पर एबीवीपी की छवि को प्रभावित करने का प्रयास करना भ्रामक नैरेटिव खड़ा करने जैसा है।'
स्वाति चतुर्वेदी ने क्या किया था दावा
एक न्यूज चैनल पर स्वाति चतुर्वेदी ने कहा था कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखऱ आजाद पहले एबीवीपी से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि दलित वोट कटवाने के लिए बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद स्वाति चतुर्वेदी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हाल ही में चंद्रशेखऱ आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन किया है। इसके बाद ही अखिलेश यादव ने कह दिया था कि इनकी डोर बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी जितना ढील देगी ये उतनी ही उड़ान भरेंगे।
चंद्रशेखर आजाद ने भी दी प्रतिक्रिया
एबीवीपी से जुड़े होने की बात पर चंद्रशेखऱ रावण ने भी एक न्यूज चैनल पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर कोई यह बात साबित कर ते दो वह राजनीति ही छोड़देंग। उन्होंने कहा, मैं छात्र राजनीति से जुड़ा रहा था लेकिन एबीवीपी से मेरा कभी कोई संबंध नहीं रहा।
'
चंद्रशेखऱ ने जारी कर दी है तीसरी सूची
चंद्रेशेखऱ आजाद ने विधानसभा प्रभारियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 34 लोगों का नाम शामिल किया गया है। पहले बीएसपी भी ऐसे ही करती थी। पहले वह विधानसभा प्रभारी घोषित करती थी और फिर उन्हें ही चुनाव का टिकट दे देती थी। 34 नामों वाली इस सूची में सभी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। इनमें कोई भी सामान्य वर्ग का नहीं है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें