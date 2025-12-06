मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था लेकिन बाबा साहेब ने कहा- नहीं; अबू आजमी क्या बोले

संक्षेप: सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि पूरी दुनिया में बीआर आंबेडर जितना संघर्ष करने वाला और प्रसिद्ध व्यक्ति नजर नहीं आता। हर गली में और हर घर में उनकी फोटो है। लोग उन्हें मानते हैं। हम भी उनका अभिवादन करने आए हैं।

संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने शनिवार को बड़ा बयान दिया। विभाजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, '1942 में जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए, तब मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम एक मुस्लिम कंट्री अलग बना रहे हैं। लेकिन, बाबा साहेब ने कहा कि नहीं। ये देश जो बनेगा उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबरी का हक दिया जाएगा।'

अबू आजमी ने कहा कि ऐसे लोग थे, जिन्होंने दलितों के साथ जुल्म किया। उन्होंने कहा, 'मैं समझता हूं कि बाबा साहेब ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने दलितों और मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा न्याय किया है। अगर आज हम खड़े होकर अपने सबसे बड़े मालिक के खिलाफ बोलने की ताकत रखते हैं तो यह बाबा साहेब का दिया हुआ है। इसलिए हम बाबा साहेब का एहसान कभी भूल नहीं सकते हैं। चाहे आंबेडकर साहेब की पुण्यतिथि हो या जन्मदिन हो, हम उसे बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं।'

बीआर आंबेडर के संघर्ष को किया याद सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि पूरी दुनिया में बीआर आंबेडर जितना संघर्ष करने वाला और प्रसिद्ध व्यक्ति नजर नहीं आता। हर गली में और हर घर में उनकी फोटो है। लोग उन्हें मानते हैं। हम भी उनका अभिवादन करने आए हैं। बीआर आंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख रचयिता और समाज सुधारक थे। 14 अप्रैल 1891 को महू में उनका जन्म हुआ। उन्होंने दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए जीवन समर्पित किया।