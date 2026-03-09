Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पानी अब सिर से ऊपर हो रहा, ऐसे जीने से क्या फायदा; अबू आजमी किस बात पर भड़के

Mar 09, 2026 07:05 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आरोपियों ने कथित तौर पर वाहन को रोका। उन्होंने युवक और उसके सहायक पर हमला किया, धार्मिक गालियां दीं और पुलिस स्टेशन के सामने गोबर खाने को मजबूर किया। जब युवक उल्टी कर रहा था, तब भी उसकी पिटाई जारी रही।

पानी अब सिर से ऊपर हो रहा, ऐसे जीने से क्या फायदा; अबू आजमी किस बात पर भड़के

समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने पुणे में मुस्लिम युवक को गोबर खिलाने की घटना पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि कोई आदमी गाड़ी लेकर आ रहा है, उसमें जानवर हैं। यह कानूनी हो या गैर-कानूनी, बजरंग दल के लोगों को रोककर चेक करने का अधिकार किसने दिया है? आजमी ने कहा, 'इस मामले में जिन लोगों ने गाड़ी पकड़ी उनके खिलाफ पहले भी केस हो चुका है। लेकिन, उनका मन बढ़ा हुआ है। कुछ हो ही नहीं रहा है। उन लोगों ने उन्हें पकड़कर मारा और गोबर खिलाया।'

ये भी पढ़ें:ईरान ने सीजफायर से किया इनकार, तेहरान के साथ खड़ा है रूस; पढ़ें टॉप 5 न्यूज

अबू आजमी ने कहा कि अल्लाह और कुरान को गाली दी गई, क्या इस मुल्क में रहकर हम लोग इसे बर्दाश्त कर लें। ऐसे जीने से फायदा क्या है? उन्होंने कहा, 'अगर हमारे सामने हमारे मजहब को बार-बार गाली दी जाए। मैं समझता हूं कि पानी अब सिर से ऊपर हो रहा है। सरकार को इसे रोकना चाहिए। पुलिस तो FIR भी दर्ज नहीं कर रही थी।' दरअसल, महाराष्ट्र के पुणे में एक मुस्लिम युवक को जबरन गाय का गोबर खाने के लिए मजबूर किया गया। घटना तब हुई जब युवक भैंसों को ट्रक से मुंबई की ओर ले जा रहा था।

ये भी पढ़ें:4% घटा भारत का हथियार आयात, फिर भी दूसरा सबसे बड़ा खरीदार, पहले नंबर पर कौन?

कैसे हुई पूरी घटना

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों ने कथित तौर पर वाहन को रोका। उन्होंने युवक और उसके सहायक पर हमला किया, धार्मिक गालियां दीं और पुलिस स्टेशन के सामने गोबर खाने को मजबूर किया। जब युवक उल्टी कर रहा था, तब भी उसकी पिटाई जारी रही। इस दौरान घटना का वीडियो बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और व्यापक आक्रोश फैला। पीड़ित मुंबई का निवासी है और घटना के बाद पुणे लौटने से डर रहा है।

ये भी पढ़ें:PM संसद से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे अब, देख लेना; राहुल गांधी ने साधा निशाना

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर शुरू में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। एसडीपीआई की एक प्रतिनिधिमंडल ने अम्बेगांव पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई और दबाव बनाया, जिसके बाद FIR दर्ज हुई। आरोपी बजरंग दल जैसे संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं और इन पर पहले भी इसी तरह की हिंसा, दुकानों पर हमला, वसूली जैसी घटनाओं के आरोप हैं। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News Samajwadi Party
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।