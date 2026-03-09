पानी अब सिर से ऊपर हो रहा, ऐसे जीने से क्या फायदा; अबू आजमी किस बात पर भड़के

आरोपियों ने कथित तौर पर वाहन को रोका। उन्होंने युवक और उसके सहायक पर हमला किया, धार्मिक गालियां दीं और पुलिस स्टेशन के सामने गोबर खाने को मजबूर किया। जब युवक उल्टी कर रहा था, तब भी उसकी पिटाई जारी रही।

समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने पुणे में मुस्लिम युवक को गोबर खिलाने की घटना पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि कोई आदमी गाड़ी लेकर आ रहा है, उसमें जानवर हैं। यह कानूनी हो या गैर-कानूनी, बजरंग दल के लोगों को रोककर चेक करने का अधिकार किसने दिया है? आजमी ने कहा, 'इस मामले में जिन लोगों ने गाड़ी पकड़ी उनके खिलाफ पहले भी केस हो चुका है। लेकिन, उनका मन बढ़ा हुआ है। कुछ हो ही नहीं रहा है। उन लोगों ने उन्हें पकड़कर मारा और गोबर खिलाया।'

अबू आजमी ने कहा कि अल्लाह और कुरान को गाली दी गई, क्या इस मुल्क में रहकर हम लोग इसे बर्दाश्त कर लें। ऐसे जीने से फायदा क्या है? उन्होंने कहा, 'अगर हमारे सामने हमारे मजहब को बार-बार गाली दी जाए। मैं समझता हूं कि पानी अब सिर से ऊपर हो रहा है। सरकार को इसे रोकना चाहिए। पुलिस तो FIR भी दर्ज नहीं कर रही थी।' दरअसल, महाराष्ट्र के पुणे में एक मुस्लिम युवक को जबरन गाय का गोबर खाने के लिए मजबूर किया गया। घटना तब हुई जब युवक भैंसों को ट्रक से मुंबई की ओर ले जा रहा था।

कैसे हुई पूरी घटना रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों ने कथित तौर पर वाहन को रोका। उन्होंने युवक और उसके सहायक पर हमला किया, धार्मिक गालियां दीं और पुलिस स्टेशन के सामने गोबर खाने को मजबूर किया। जब युवक उल्टी कर रहा था, तब भी उसकी पिटाई जारी रही। इस दौरान घटना का वीडियो बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और व्यापक आक्रोश फैला। पीड़ित मुंबई का निवासी है और घटना के बाद पुणे लौटने से डर रहा है।